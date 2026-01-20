Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Ф ренският премиер Себастиен Лекорню може за момента да си отдъхне, тъй като неговото правителство вероятно ще оцелее при бъдещи вотове на недоверие по повод бюджетните му планове, пише Politico .

Ще оцелее ли кабинетът Льокорню 2? Очакват го два вота на недоверие

Социалистите няма да се присъединят към опозицията

Лидерът на социалистите Оливие Фор заяви във вторник, че партията му няма да се присъедини към усилията на крайнолявата "Франция Непокорна" или крайнодясната "Национално обединение" да свалят правителството, след като премиерът миналата седмица направи няколко отстъпки, включително обедни хранения за студенти за 1 евро и увеличаване на разходите за социално жилищно строителство.

"Нашите условия за това да не гласуваме недоверие на правителството са изпълнени", каза Фор пред френско радио.

Политическите крайности във Франция нямат достатъчно депутати, за да свалят правителството без подкрепата на по-центристки членове на опозицията.

Конституционният заден ход на Лекорню

В понеделник Лекорню обяви, че ще излага правителството си на възможни вотове на недоверие, като се позовава на конституционен заден ход за финализиране на фискалните планове след месеци на задънена улица.

Франция започна новата година без истински бюджет, след като законодателите не успяха да приемат такъв през декември, но избегна американския стил на "shutdown", като продължи действието на миналогодишния бюджет в 2026 г.

Маневрата, която Лекорню използва за приемане на реален бюджет, член 49.3 от френската конституция, позволява на правителството да прокара законодателство без гласуване в парламента, но в замяна дава на опозицията възможност да отговори с вот на недоверие.

Френските социалисти заплашиха да свалят правителството

Двустепенно приемане на бюджета

Лекорню във вторник ще задейства член 49.3, за да приеме частта от бюджета, която касае данъчните приходи. Ако правителството оцелее при предложените вотове на недоверие, които вероятно ще бъдат гласувани в петък, то веднага ще задейства член 49.3 и за втората част от бюджета, която покрива разходите, съобщиха от канцеларията на премиера.

Целта е процесът да приключи до 30 януари, според парламентарен съветник.

Основни показатели и икономически цели

Въпреки че текстът на новия бюджет все още не е публичен, министърът на финансите Амели де Моншалин в понеделник обеща, че той ще намали хронично високия бюджетен дефицит на страната до поне 5 процента от брутния вътрешен продукт тази година. Това ще бъде постигнато благодарение на 2 милиарда евро неуточнени спестявания от държавни агенции и други органи, както и чрез удължаване на временния данък от 2025 г. върху 300 големи компании, уточни де Моншалин.