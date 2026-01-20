Свят

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Лекорню излага правителството си на риск от вот на недоверие, като използва конституционен похват, за да финализира фискалните планове на Франция след месеци на блокиране

20 януари 2026, 14:46
Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета
Източник: БТА/AP

Ф ренският премиер Себастиен Лекорню може за момента да си отдъхне, тъй като неговото правителство вероятно ще оцелее при бъдещи вотове на недоверие по повод бюджетните му планове, пише Politico.

Ще оцелее ли кабинетът Льокорню 2? Очакват го два вота на недоверие

  • Социалистите няма да се присъединят към опозицията

Лидерът на социалистите Оливие Фор заяви във вторник, че партията му няма да се присъедини към усилията на крайнолявата "Франция Непокорна" или крайнодясната "Национално обединение" да свалят правителството, след като премиерът миналата седмица направи няколко отстъпки, включително обедни хранения за студенти за 1 евро и увеличаване на разходите за социално жилищно строителство.

"Нашите условия за това да не гласуваме недоверие на правителството са изпълнени", каза Фор пред френско радио.

Политическите крайности във Франция нямат достатъчно депутати, за да свалят правителството без подкрепата на по-центристки членове на опозицията.

  • Конституционният заден ход на Лекорню

В понеделник Лекорню обяви, че ще излага правителството си на възможни вотове на недоверие, като се позовава на конституционен заден ход за финализиране на фискалните планове след месеци на задънена улица.

Франция започна новата година без истински бюджет, след като законодателите не успяха да приемат такъв през декември, но избегна американския стил на "shutdown", като продължи действието на миналогодишния бюджет в 2026 г.

Маневрата, която Лекорню използва за приемане на реален бюджет, член 49.3 от френската конституция, позволява на правителството да прокара законодателство без гласуване в парламента, но в замяна дава на опозицията възможност да отговори с вот на недоверие.

Френските социалисти заплашиха да свалят правителството

  • Двустепенно приемане на бюджета

Лекорню във вторник ще задейства член 49.3, за да приеме частта от бюджета, която касае данъчните приходи. Ако правителството оцелее при предложените вотове на недоверие, които вероятно ще бъдат гласувани в петък, то веднага ще задейства член 49.3 и за втората част от бюджета, която покрива разходите, съобщиха от канцеларията на премиера.

Целта е процесът да приключи до 30 януари, според парламентарен съветник.

  • Основни показатели и икономически цели

Въпреки че текстът на новия бюджет все още не е публичен, министърът на финансите Амели де Моншалин в понеделник обеща, че той ще намали хронично високия бюджетен дефицит на страната до поне 5 процента от брутния вътрешен продукт тази година. Това ще бъде постигнато благодарение на 2 милиарда евро неуточнени спестявания от държавни агенции и други органи, както и чрез удължаване на временния данък от 2025 г. върху 300 големи компании, уточни де Моншалин.

Източник: Politico    
Френски премиер Вотове на недоверие Бюджет Френско правителство Член 49.3 Социалисти Политическа криза Бюджетен дефицит Франция Себастиен Лекорню
Последвайте ни

По темата

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 7 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия</p>

Роналд Лаудер: Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия

Свят Преди 39 минути

Според съобщенията Роналд и Тръмп се срещат за първи път в Wharton Business School

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Свят Преди 42 минути

Разпадането на НАТО, могъщият западен военен съюз, е особено силна фантазия, особено след войната в Украйна

Сергей Лавров

Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

Свят Преди 1 час

Според руският външен министър проблемът с бившите колониални територии става все по-остър

Любо Пенев

Любо Пенев се прибира в България още днес

България Преди 1 час

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 117 км южно от град Геролимена и на 320 км югозападно от Атина

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

България Преди 1 час

Заради честите аварии и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение

Урсула фон дер Лайен

Фон дер Лайен: „Сделката си е сделка“ – Европа няма да отстъпи за Гренландия

Свят Преди 1 час

„Когато приятелите си стискат ръцете, това трябва да означава нещо“, каза председателят на ЕК за предложените от Тръмп допълнителни мита

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 1 час

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 1 час

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Любопитно Преди 1 час

Денят обещава нови възможности в работата, бизнеса и личните дела, както и шанс за неочаквани приходи или атрактивни предложения

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Свят Преди 2 часа

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 2 часа

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 2 часа

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Свят Преди 2 часа

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

Еманюел Макрон и Доналд Тръмп

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ използва лични съобщения от Макрон и Марк Рюте, за да защити амбициите си към арктическата територия

Григор Димитров

Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Популярен тренд в социалните мрежи ни връща към модните гафове, които е по-добре да останат в миналото

Edna.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Ще имаме 20 представители на зимната Олимпиада - вижте кои са те

Gong.bg

Играл в Уулвърхемптън акостира в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg