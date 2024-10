Франция е отворена за незабавна покана към Украйна за членство в НАТО

Ф ренският външен министър Жан-Ноел Баро каза, че Париж изразява отвореност към идеята за незабавна покана към Украйна за присъединяване към НАТО, но добави, че е необходимо разговорите по въпроса между съюзниците да продължат, предаде Ройтерс.

"Що се отнася до поканата към Украйна за членство в алианса, то ние сме открити към подобна възможност и това е разговор, който водим с нашите партньори", каза ръководителят на френската дипломация на пресконференция в Киев с украинския си колега Андрий Сибига.

⚡️🇫🇷France supports the Victory Plan, we will help 🇺🇦Ukraine as much as necessary - the head of the French Foreign Ministry



At every stage of the struggle, we must provide support so that she can resist the aggressor. And at the moment when she decides and how she decides, it is… pic.twitter.com/NWFgQnbtUH