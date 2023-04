FoxNews: САЩ са финансирали създаване на мутации на коронавируса

О рганизацията EcoHealth Alliance е финансирала изследване на мутации на коронавируса в биолабораторията BSL-4 в китайския град Ухан. Средствата за проекта дошли от федералния бюджет на САЩ.

Това става ясно от заявление за отпускане на грант от EcoHealth до Националния институт по здравеопазване на САЩ, съобщава FoxNews.

US funded research to create 'mutant viruses' at Wuhan lab ahead of COVID-19, records show https://t.co/NDNOCIOzkW