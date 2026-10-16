Фон дер Лайен: Трябва да увеличим натиска над Русия, подготвяме нови санкции

„Трябва да увеличим натиска над Русия, подготвяме нови санкции.” Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя направи съвместно изявление пред журналисти с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и украинския президент Володимир Зеленски. Това стана преди началото на втория ден от заседанието на европейските лидери в Брюксел.

Урсула фон дер Лайен застана зад Зеленски за прекратяване на огъня и обеща нови средства за ракети и дронове

Фон дер Лайен подчерта, че санкциите няма да бъдат отменени, докато Русия не прекрати войната в Украйна.

„Естествено, че подкрепяме обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие". Но виждаме, че Русия не го спази дори за минута, а увеличава ударите. Русия прави всичко възможно да разруши украинската енергийна инфраструктура", каза тя.

По думите ѝ целта е до края на годината Украйна да започне преговори по всички останали глави в предприсъединителния процес с ЕС.

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Коща: Време е за мир

„Нашето послание към президента Зеленски е, че подкрепата на ЕС за Украйна остава все така силна", посочи Антонио Коща. „Не е време да оттегляме подкрепата за Киев, нито да облекчаваме санкциите срещу Русия. Време е да увеличим подкрепата и натиска. От решаващо значение е да накараме Русия да приеме прекратяване на огъня и да преговаря, за да прекрати войната. Време е за мир, а не за продължаване на тази война", обобщи той.

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Зеленски: Няма признаци Русия да иска мир

„Благодарен съм на ЕС за огромната подкрепа", заяви Зеленски.

„Не виждаме признаци руската страна да се стреми към прекратяване на войната", допълни той.