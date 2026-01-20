Фон дер Лайен: „Сделката си е сделка“ – Европа няма да отстъпи за Гренландия

В реч пред Световния икономически форум, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че геополитическите сътресения трябва „да служат като възможност за Европа“, предаде Би Би Си (BBC).

Тя каза, че „сеизмичната промяна“, която светът вижда, е възможност за изграждане на „нова форма на европейска независимост“. Фон дер Лайен добави, че тази нужда не е нова, нито е „реакция на скорошни събития“, а е „структурен императив от много по-дълго време“. „Ако тази промяна е постоянна, тогава и Европа трябва да се промени постоянно“, добавя тя. „Време е да се възползваме от тази възможност и да изградим нова независима Европа“.

Тя добавя, че ЕС избира „справедлива търговия пред тарифи, партньорство пред изолация, устойчивост пред експлоатация“. Председателят на ЕК за обърна директно към ситуацията в Гренландия, заявявайки, че Европа е „напълно ангажирана“, когато става въпрос за сигурността на Арктика. „Споделяме целите на Съединените щати в това отношение“, каза Фон дер Лайен.

Тя подчерта, че арктическата сигурност може да бъде постигната само заедно, заявявайки, че затова предложените от Тръмп допълнителни мита са „грешка“. Позовавайки се на търговското споразумение между САЩ и ЕС, договорено миналия юли, тя казва, че „сделката си е сделка“. „Когато приятелите си стискат ръцете, това трябва да означава нещо“.

Geopolitical shocks can - and must - be an opportunity for Europe.



The seismic shift underway makes it both possible & necessary to build a new European independence.



From security to the economy.

From defence to democracy.



Europe is gathering speed ↓ https://t.co/aLU0vo76Wn — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2026

Тя обаче каза, че отговорът на Европа ще бъде „непоколебим, единен и пропорционален“. Фон дер Лайен продължи, че Европейският съюз е в „пълна солидарност“ с Гренландия и Кралство Дания, добавяйки, че техният суверенитет е „неподлежащ на договаряне“. В речта си в Давос тя заяви още, че ЕС ще работи както с Дания, така и с Гренландия „ръка за ръка“ за това как най-добре да подкрепи местната им икономика и инфраструктура.

ЕС ще работи и със САЩ и всички партньори по „по-широката арктическа сигурност“, добавяйки, че това е в „наш общ интерес“. Това означава и използване на „увеличението на разходите за отбрана“ на ЕС за инвестиране в арктическата сигурност. Тя каза също, че „общата сигурност“ между партньорите на ЕС – включително Канада, Норвегия и Обединеното кралство – е важна. „Вярвам, че Европа трябва да се адаптира към новата архитектура на сигурност“, казва тя.