Фон дер Лайен предлага сериозна бюджетна отстъпка на евродепутатите преди вота на недоверие

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща повече правомощия за регионите в Европейския съюз в опит да потуши назряващ бунт в Европейския парламент преди вота на недоверие, насрочен за четвъртък. Това посочва Politico .

Социалистите и либералите заплашват да се въздържат при гласуването, с което се опитват да изискат политически ангажименти от Фон дер Лайен по отношение на следващата многогодишна бюджетна рамка на ЕС, която тя трябва да представи в сряда.

Фон дер Лайен протегна ръка към критиците си в навечерието на ключовото гласуване, което може сериозно да накърни нейното лидерство.

По време на среща с ръководителите на парламентарни групи във вторник в Страсбург, определяна като съдбоносна, Фон дер Лайен заяви, че в новия бюджет плащанията към регионите, които в момента съставляват една трета от многогодишния бюджет на ЕС, ще продължат да се разпределят към местните власти, а не към националните правителства, съобщиха пред Politico двама души, присъствали на срещата.

Предложението на Фон дер Лайен обаче не бе достатъчно, за да разсее опасенията на групата на Социалистите и Демократите, които през последните седмици засилиха критиките си към нейното ръководство.

"Липсваха яснота и ангажимент. Ако нищо не се промени, ще бъде трудно за групата на С&D да реши да не се въздържи в четвъртък", заяви говорител на групата пред Politico след срещата във вторник.

Очаква се Фон дер Лайен да оцелее при вота дори ако социалистите и либералите се въздържат, тъй като за да бъде приета резолюцията за недоверие, е необходимо квалифицирано мнозинство от две трети. Но подобен резултат би изпратил ясно послание, че тя не може да разчита на безусловната подкрепа на парламента.

Социалистите, втората по големина група в Европейския парламент, обвързват своята подкрепа със запазването на Европейския социален фонд, чиято цел е борба с бедността и подкрепа за уязвимите групи.

Комисарят по социалните права Роксана Мънзату, която също е от редиците на социалистите, оглавява инициативата в рамките на Европейската комисия за спасяване на фонда.

"Ако изключите този фонд от бюджета, ще ударите Европа в сърцето ѝ, а това, което ще остане, ще бъде Европа без душа", заяви евродепутатът от групата на социалистите Мохамед Шахим в пленарната зала на Европейския парламент.

