Финландия подозира руския "сенчест флот" в саботаж

Ф инландия подозира танкер от руския "сенчест флот", че е прекъснал кабел до Естония, предаде Франс прес, като се позова на полицията.

Тя съобщи днес, че корабът, плаващ под флага на Островите Кук, транспортира безоловен бензин, като е бил натоварен в руско пристанище. Финландската полиция е започнала разследване на саботаж.

Подводният електрически кабел Естлинк-2 бе прекъснат вчера, съобщи финландският оператор "Фингрид".

Това е поредният подобен случай в Балтийско море след началото на руското пълномащабно нашествие в Украйна преди близо три години, отбелязва АФП.

Арто Пахкин, ръководител на операциите на Фингрид, заяви пред финландски медии, че "не може да се изключи възможността за саботаж". Разследването е започнало незабавно, според компанията смущенията са били локализирани днес.

President of Finland Alexander Stubb:



"Our authorities have effectively investigated the events in cooperation.



It is necessary to be able to respond to the risks caused by ships belonging to the Russian shadow fleet."



Finally! They used the real name of our enemy 👏 pic.twitter.com/pa3A8lT6dl