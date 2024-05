Естония прие закон, касаещ замразените руски активи

П резидентът на Естония Алар Карис подписа днес закон, който позволява руски активи, замразени по силата на санкциите срещу Москва, да бъдат използвани за изплащане на репарации на Украйна, предаде ДПА.

Мярката беше приета от парламента на балтийската държава, членка на ЕС и НАТО, по-рано този месец.

Тя позволява активите на руски компании и физически лица, за които може да се докаже, че са допринесли за военната агресия, да бъдат използвани като компенсация за щетите, причинени от руската инвазия.

В изявлението Карис призна, че конфискацията на активи поради участие във военна агресия повдига нерешени правни въпроси.

Въпреки това държавният глава заяви, че парламентът трябва да може да взема политически решения дори в такава сива зона.

Кремъл: Изземването на приходите от замразените руски активи е кражба

Противниците на закона твърдяха, че той може да е противоконституционен и че прилагането му ще бъде трудно и ще отнеме време.

Естония е първата европейска държава, която приема такъв закон.

