Прекъсна важен кабел между Финландия и Естония

П одводен електрически кабел, свързващ Финландия и Естония, се повреди, съобщи финландският министър-председател, като това е последният от поредицата инциденти с телекомуникационни кабели и енергийни тръбопроводи в Балтийско море.

Арто Пахкин, ръководител на операциите на финландската електрическа мрежа, заяви пред обществената телевизия Yle, че „не може да се изключи възможността за саботаж“.

Министър-председателят на Финландия Петери Орпо заяви, че прекъсването на електрозахранването „не засяга доставките на електроенергия за финландците“.

„Властите остават бдителни дори по време на Коледа и разследват ситуацията“, добави той в X.

Саботаж под Балтийско море, предупреждение за руска намеса

Операторът Fingrid съобщи, че токът по кабела EstLink 2, по който се изпраща електроенергия към Естония, е прекъснат в 12:26 ч. местно време (10:26 ч. по Гринуич).

Миналия месец бяха прекъснати и два телекомуникационни кабела в Балтийско море, свързващи съседните Швеция и Дания.

Подозренията бързо паднаха върху китайския кораб Yi Peng 3, който според сайтовете за проследяване на кораби е преминал над кабелите по времето, когато те са били прекъснати.

