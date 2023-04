ФБР арестува заподозрян за теча на секретни документи

И зтичането на класифицирани документи е било целенасочен престъпен акт, това заяви Пентагонът днес, предаде "Ройтерс".

Говорителят на министерството на отбраната Пат Райдър припомни, че разследването по случая се води от министерството на правосъдието

Същевременно ФБР съобщи днес, че е извършило арест във връзка с изтичането на документите и че продължава да извършва разрешени от закона правоприлагащи дейности в жилище в Норт Дайтън в щата Масачузетс.

Медии съобщиха по-рано днес, че лицето, отговорно за изтичане на класифицираните документи, е било идентифицирано.

Агенти на ФБР са обградили дома в Масачузетс на член на Националната гвардия на военно-въздушните сили на САЩ, за когото се предполага, че е отговорен за изтичането на класифицираните военни документи, предаде "Асошиейтед прес".

Според "Ню Йорк таймс" задържаният е мъж на 21 години, идентифициран като Джак Тейшейра, който бил член на разузнавателното крило на масачузетската Национална гвардия към военновъздушните сили. Той бил свързан и с онлайн групата "Тъг шейкър сентрал", където изтеклите документи се появиха за първи път.

