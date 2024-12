Фактическият лидер на Сирия е изправен пред тежка задача

Ф актическият лидер на Сирия Ахмед аш Шараа постигна споразумение за разпускане на всички групировки и обединяването им под ръководството на министерството на отбраната, се казва в изявление на новата администрация, предаде Ройтерс.

Миналата седмица премиерът Мохамед ал Башир заяви, че ведомството ще бъде преструктурирано, като се използват бившите бунтовнически фракции и офицери, които са дезертирали от армията на Башар Асад.

