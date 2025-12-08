Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

Р азмерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст се повишава на 460,17 евро, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., който беше одобрен от правителството. Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши две години се повишава от 50 на 75 %, допълниха от правителствената информационна служба.

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро. Очаква се нейният размер да се повиши номинално с 8,5 %. Ръстът надхвърля повече от два пъти прогнозираната стойност на средногодишната инфлация за догодина от 3,5 %, което означава, че покупателната стойност на доходите на възрастните хора ще се увеличи.

Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване по "швейцарското правило" с между 7 % и 8 %, добавиха от пресслужбата на Министерския съвет. Пак от 1 юли следващата година минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по "швейцарското правило".

През 2026 г. жените, работещи трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са навършени 64 години и 9 месеца и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,421 млрд. евро, което е 11,3 % от прогнозния размер на Брутния вътрешен продукт на България. Тези разходи са с 1,097 млрд. евро или с 8,9 % повече спрямо 2025 г.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. ще бъде равен на заложения нов размер на минималната работна заплата, която е предвидено да нарасне на 620,20 евро. От същата дата се определя и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 2300 евро, посочиха още от Министерския съвет.