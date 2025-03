Звезда от „The Last of Us“ разкри, че е диагностицирана с аутизъм

З вездата от „The Last of Us“ Бела Рамзи сподели в интервю за британския Vogue, че е била диагностицирана с аутизъм, след като член на снимачния екип я насочил към това откритие.

"Преди съм говорила малко за невродивергенцията, но по някаква причина никога не съм искала да уточня каква точно е тя. Бях диагностицирана с аутизъм, докато снимах първи сезон на „The Last of Us“, разкри Рамзи, която се идентифицира като небинарна, но преди това е заявявала в социалните мрежи: "Окей съм с всички [местоимения]."

Bella Ramsey was diagnosed with autism after ‘The Last of Us’ crew member noticed signs: ‘Freeing’ to know https://t.co/izMLGZKy3o pic.twitter.com/EMEIefcH9X — New York Post (@nypost) March 21, 2025

Бившата звезда от "Игра на тронове" разказа, че член на екипа на „The Last of Us“, който има дъщеря с аутизъм, е предположил, че Рамзи също може да споделя това състояние. Това я мотивирало да потърси официална психиатрична оценка. Актрисата призна, че често се е чувствала „странна“ и „самотна“ и винаги се е питала дали има аутизъм, тъй като изпитвала „болезнено свръхсъзнание за микроизраженията и езика на тялото на околните“.

Заедно с Педро Паскал, 49, Рамзи изпълнява главна роля в хитовата адаптация на HBO по популярната видеоигра "The Last of Us". Сериалът, създаден от Крейг Мейзин и Нийл Дракман, представя антиутопична история, в която гъбична инфекция опустошава човечеството, превръщайки заразените в подобни на зомбита същества, докато обществото се разпада.

Bella Ramsey Reveals They Were Diagnosed With Autism While Filming 'The Last of Us' https://t.co/abItJzBC1l — The Hollywood Reporter (@THR) March 20, 2025

Джоел (Паскал), груб и издръжлив оцелял, получава задача да ескортира и защитава Ели (Рамзи), която изглежда мистериозно имунизирана срещу болестта. Паскал и Рамзи вече бяха част от "Игра на тронове", но никога не се срещнаха на екран в този сериал. Паскал изигра харизматичния принц Оберин Мартел, появил се само в четвърти сезон, докато Рамзи въплъти коравата млада благородничка Лиана Мормонт, която участваше от пети до осми сезон.

В интервю от 2023 г. Паскал се пошегува, че неговите костюми са били далеч по-удобни от тези на Рамзи.

„Моето преживяване в "Игра на тронове" беше изключително романтично“, сподели той пред Entertainment Weekly. "Вероятно моят костюм беше много по-комфортен от този на Бела, а и местата, където снимах, бяха далеч по-удобни. Но тя беше достатъчно млада, за да се справи с неудобствата."

Говорейки за своята диагноза пред Vogue, Рамзи сподели: „Винаги съм наблюдавала хората и съм се учила от тях. Фактът, че трябваше да се уча съзнателно как да общувам и да взаимодействам с околните, ми помогна в актьорството.“

Тя разказа, че строгият график на снимачната площадка ѝ помага да се съсредоточи. „Имам разписание за разговорите си, казват ми какво да облека, как да стоя, къде да застана и какво да ям.“ Според нея получаването на диагнозата е било „освобождаващо“: „Това ми позволява да преминавам през света с повече благост към себе си, когато не успявам да се справя с обикновени ежедневни задачи, които за другите изглеждат лесни.“

"The Last of Us" се завръща с втори сезон на 13 април от 21:00 ч. по HBO.