Родители в Тексас, обвинени, че са погребали сина си с аутизъм в двора, твърдят, че той е починал в болница

Д войка в Тексас, обвинена, че е погребала тялото на сина им с аутизъм в задния двор, смело твърди, че той е починал в болница, но разследващите заявиха, че не могат да намерят никакви записи за смъртта му, пише The Post .

Десембър Мари Мичъл и Джонатан Джеймс Мичъл бяха арестувани, след като властите дойдоха за проверка на благосъстоянието на техния син с увреждания, 26-годишния Джонатан Кинман, на 14 октомври и откриха, че той е мъртъв.

По време на проверката Десембър съобщила на полицията, че е откарала Кинман в местна болница, където той е починал. Тя не уточнила датата на смъртта или причината за неочакваната кончина, според протокола за ареста.

Тя също заявила, че няма медицинска документация за смъртта на Кинман и твърди, че са го кремирали.

Властите се опитали да проследят твърденията на майката за болничния прием, но не успели да открият никакви записи, потвърждаващи смъртта му чрез болницата или офиса на съдебния лекар.

На същия ден Джонатан, доведеният баща на Кинман, публикувал неясен пост във Facebook, намеквайки за смъртта му:

„Дори когато си най-силен, някои неща могат да те сломят до дъното. Обичах те повече, отколкото мога да изразя, дори да не го показвах винаги, но сърцето ми сега е на парчета. Знам, че си на по-добро място, но все пак боли.“

В коментарите Джонатан добавил, че „нашият син почина в неделя“ - два дни преди проверката.

Малко след като полицията приключила с Десембър, Джонатан се обадил около 18:30 ч. и съобщил, че е научил, че Кинман всъщност е погребан в задния им двор.

На следващия ден местната полиция, заедно с Тексаските рейнджъри, се върнала в дома и намерила тялото на Кинман, увито в камуфлажно одеяло, погребано в плитка могила.

Десембър очевидно съобщила на съсед, че е погребала сина си в задния двор. Съседът заплашил да се обади на 911, ако двойката не го направи, така че Джонатан се обадил на властите, според протокола за ареста.

Докато служителите претърсвали дома с полицейско куче, Десембър започнала да изпада в паника и казала на Джонатан:

„Кучето ще го намери заради мен… всичко е моя вина… кучето ще го намери.“

Други ужасени съседи казали, че не са знаели за съществуването на Кинман и че двойката винаги е говорила само за дъщеря си и внука си.

Двойката е била с белезници и обвинена в манипулиране или фалшифициране на физически доказателства с намерение да се навреди на човешко тяло. Те са задържани в затвора на окръг Джонсън с гаранция от по 250 000 долара за всеки.

Тялото на Кинман е изпратено в офиса на съдебния лекар на окръг Тарънт.

Причината за смъртта все още не е обявена.