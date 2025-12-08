Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

С лед гонка с полицията служители на Столичната дирекция на вътрешните работи са арестували двама души - крадци, в момент на кражба от апартамент в кв. "Гоце Делчев".

Това съобщи директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов.

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", обясни Николов.

Единият от задържаните е на 51 години и криминално проявен, наскоро излязъл от затвора и продължил същата криминална дейност. Другият е на 45 години и е помагал на по-възрастния в кражбите, като следил да не дойде полиция.

"Работата продължи повече от 2 седмици, когато установихме зачестили кражби в района на квартал "Лагера" и след събиране на информация установихме двете лица, които често посещават домове и крадат накити, и техника", допълни Николов.