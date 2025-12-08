Кои зодиакални знаци са най-често срещани – и защо ни се струва, че всички са Деви?

П о-разпространени ли са някои зодиакални знаци и рождени дни? И защо ни се струва, че всички колеги (или съседи) са със същия знак? Департаментът по данни проверява.

Възможно ли е нашите (чудесни) колеги в печатницата случайно да са пуснали нашата колонка вместо хороскопите една седмица? Защото изведнъж всички започнахте да ни питате за астрология, пише Washington Post.

Колко популярна е рождената ви дата?

Например Лия Лоеферт от Анъндел, Вирджиния, отбелязва, че почти всеки, когото среща във Вашингтон, е Дева; тя пита дали хората с един и същ зодиакален знак се струпват на определени места. А Емили от Мериленд забелязва, че петима от шестима души в нейния екип са Раци, и се интересува дали хората с определени знаци се събират в конкретни професии.

Прекрасни въпроси — буквално звездни! Дори и да не смятате, че позицията на звездите влияе на живота ни по друг начин освен чрез фотоните, които правят живота на тази планета възможен, вероятно ви е любопитно дали рождените дни на хората със сходни знаци се струпват. А какво са зодиакалните знаци, ако не леко изместени месеци на раждане?

Най-известните серийни убийци са от тези четири зодии, кои са те

В началото на тази година от YouGov събраха зодиакалните знаци на над 35 000 американци. Резултатите подсказаха интересни неща. Строителните работници се оказаха предимно Телци (май), „строителите на зодиака“; учителите – любопитни Близнаци (юни); а ИТ специалистите – Козирози (януари). Всичко това вероятно щеше да има идеален смисъл, ако се бяхме консултирали с астролог.

Но имаше уловка. Дори това необичайно голямо проучване трудно показваше разлики извън статистическата грешка, така че по същество би принудило астролозите да търсят смисъл в случайността. И едва ли някой би искал да ги постави в такава ситуация.

Мистерия и истерия около пренареждането на зодиака

American Community Survey на Бюрото за преброяване съдържа приблизително 100 пъти повече данни от YouGov, което само по себе си е около 10 пъти по-голямо от обичайните политически проучвания.

Предпазливото по природа Бюро за преброяване не публикува точните рождени дати заради поверителността, но предоставя информация за тримесечието, в което е родено всяко лице. И това само по себе си беше достатъчно, за да постави под съмнение силата на звездите.

Почти всички астрологични знаци вече са грешни

Данните показаха приятно равномерно разпределение, като делът на всяка професия по рождение в дадено тримесечие почти никога не се отклоняваше с повече от няколко процента от нормата. Но огромният ни набор от данни, обхващащ две десетилетия, ни даде и някои интересни малки отклонения.

Например поддръжката, чистачите, строителните работници и шофьорите на камиони са малко по-склонни да са родени в началото на годината, докато служителите в офис и финансите по-често са родени във втората половина.

За повече детайли по месеци са тествани данните от Преброяването през 1900 г. и администрацията по социално осигуряване, от времето когато преброяването в САЩ е питало за точни рождени дати, но тези данни не се оказват достатъчно надеждни — тогава много хора дори не знаели точната си възраст. В отчаяние от изданието се обръщат към един от любимите ни източници: избирателния регистър.

Американските избиратели обикновено посочват датата си на раждане при регистрация. Щатите публикуват част от тези данни като част от американските усилия за прозрачност и предотвратяване на измами. Понякога публикуваните данни не включват рождените дати, но нашите партньори от L2 използват други източници, така че от изданието вече разполагали с рождени дати на около 174 милиона възрастни американци.

Що се отнася до професиите, открити са малки разлики. Фермерите и работниците в производството са по-склонни да са родени в началото на годината, военните също — пикът е при Козирог (януари). Юристите и творческите професии клониха към Телец (май), финансовите специалисти — леко към Дева (септември), а държавните служители — към Рак (юли).

Тези професионални данни трябва да се приемат с резерви, тъй като професията е изчислена от L2, а не декларирана от избирателите.

По-убедителни са данните за рождените дни. След корекции за очевидни аномалии — например няма как 1 януари да е най-честият рожден ден в историята на САЩ — избирателните данни дават достоверни оценки за рождените дни на голяма част от населението.

Те показват, че най-разпространените зодиакални знаци (след корекции) са Дева (септември), следвана от Рак (юли) и Лъв (август). Това се дължи на факта, че тези знаци попадат в най-разпространените месеци за раждания — август, септември и юли.

Най-честите рождени дни е по-трудно да се определят, защото варират година след година. Ражданията в САЩ се увеличават с около 50% в делнични дни, според данни от CDC. Това е така, защото планираните секцио раждания и индуцираните раждания се случват много по-често през работно време.

Затова от изданието усредняват данните за около осем десетилетия. Така 10-те най-чести рождени дни попадат в последните две седмици на септември, като 24 септември е най-честият, следван от 25 септември.

Най-редките зодиакални знаци са Козирог (януари), Стрелец (декември) и Скорпион (ноември), тъй като попадат в зимния спад на ражданията.

Най-рядкият рожден ден е 29 февруари. Други редки дати са дните около Коледа и 4 юли — вероятно, за да се избегнат неудобни асоциации за „истински племенник на чичо Сам“.

Но популярността на даден знак не може да обясни защо читателката на Washington Post Лия среща толкова много Деви във Вашингтон — даже най-често срещаният знак е под 10% от населението.

Има ли географски модел? Може би. В северните щати по-често срещани са Раците (юли), а по на юг — Девите (септември) и дори Везните (октомври).

Така че да — Девата е сред най-често срещаните зодиакални знаци във Вашингтон, заедно с Рака. Но всеки от тях обхваща само около 9% от населението. Защо тогава толкова често ни се струва, че срещаме хора със същия знак?

Е, ако хвърлите шест 12-стенни зара достатъчно пъти, рано или късно ще получите пет еднакви числа. Шансът е 1 към 3700. А във Вашингтон има толкова много комитети, срещи и групи — значително повече от 3700 — че е неизбежно понякога да се получават „зарове“, пълни с Риби или доминирани от Телци.