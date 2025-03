Истината за ваксините и аутизма: Популизъм срещу наука

С лед встъпването в длъжност на Доналд Тръмп за втори мандат като президент на САЩ и изборът му на Робърт Кенеди младши за министър на здравеопазването, отново на дневен ред беше поставен въпроса за аутизма при децата.

Нещо повече,

в центъра на вниманието отново излиза предполагаемата връзка между ваксините и аутизма,

която редица авторитетни научни изследвания вече развенчаха. Кенеди младши обаче подкрепя напълно развенчаната теория, че ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) може да причини аутизъм.

Държавният глава Тръмп включи въпроса за аутизма в речта си пред конгреса на 4 март, заявявайки, че най-новият процент на диагноза от 1 на 36 деца е повишен от 1 на 10 000 деца „неотдавна“. Това негово твърдение обаче не е съвсем истина.

Степента на диагностициране на аутизъм се е увеличила стабилно през последните няколко десетилетия;

имаше 1 диагноза на всеки 36 деца до 8-годишна възраст през 2020 г., според данни от американските центрове за контрол и превенция на заболяванията, в сравнение с 1 диагноза на всеки 150 деца през 2000 г. Но това дори не е близо до твърдението на Тръмп за 1 на 10 000.

