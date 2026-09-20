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Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Колоритното дуо на Теодор-Чикагото и Александра Фейгин отпадна от надпреварата

20 септември 2026, 06:59
Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Ш ампионът от седмия сезон а “Игри на волята” Мирослав Великов продължи своята победна серия на Арената на най-екстремното риалити, този път в партньорство с топ стратега д-р Катрин Пекин. Двамата постигнаха впечатляващ успех в LactoFlor: Битка на звездите срещу тандема на Теодор Венков-Чикагото и Александра Фейгин.

Сблъсъкът между четиримата участници протече повече от непредвидимо. Въпреки първоначалното си надмощие, Мирослав и Пекин попаднаха в неизгодна позиция на финалния елемент от съревнованието. Неочаквани грешки на техните опоненти обаче им позволиха да завършат битката успешно. Те се превърнаха в третата двойка, класирала се за следващия етап от звездното състезание и продължават в борбата за голямата награда от €20 000.

След успешната си седмица на бойното поле племето на Канарите получи възможност отново да вземе участие в дуела. Правилното им предположение ще донесе на отбора ценно предимство в предстоящата териториална битка идната седмица.

Приключенията в “Игри на волята” продължават в сряда, 23 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Игри на волята Мирослав Великов Катрин Пекин Битка на звездите Риалити Арената Племето на Канарите Дуел NOVA След игрите
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