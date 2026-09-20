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Една и съща фамилия, по-дълъг брак? Какво разкрива едно ново проучване за връзката между имената и разводите

Какво се крие в едно име? Освен идентичност и наследство, може би и тайната на по-дългия брак. Звучи като отживелица, но анализ на данни от САЩ хвърля светлина върху една интересна тенденция, която ни кара да се замислим за символите в съвременната любов

20 септември 2026, 06:57
Една и съща фамилия, по-дълъг брак? Какво разкрива едно ново проучване за връзката между имената и разводите
Източник: iStock

В ерата на индивидуалността и личния брандинг, изборът на фамилно име след брака е по-сложен от всякога. Едно ново проучване обаче предполага, че този избор може да има неочаквани последици за дълготрайността на връзката.

Какво се крие в едно име? Освен идентичност и наследство, може би и тайната на по-дългия брак. Звучи като отживелица, но анализ на данни от САЩ хвърля светлина върху една интересна тенденция, която ни кара да се замислим за символите в съвременната любов. Според анализ на Institute for Family Studies, цитиран от New York Post, съпрузите, които не споделят една и съща фамилия, се развеждат значително по-често.

Какво казват числата?

Данните, базирани на информация от Pew Research Center за 2023 г. и бракоразводни досиета от Тексас, сочат, че при двойките с различни фамилии рискът от раздяла е с 50% по-висок. Освен това те стигат до развод по-бързо – средно след 8 до 10 години съвместен живот. За сравнение, двойките с обща фамилия остават заедно средно около 12 години преди евентуална раздяла.

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брак връзка сватба двойка любов
брак връзка сватба двойка любов
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Авторът на доклада, Лайман Стоун, предполага, че общите неща – от имената до финансите – насърчават „отборния подход към брачния живот“, който засилва сътрудничеството, доверието и усещането за общо бъдеще. Това е идеята, че споделената идентичност създава по-здрава основа.

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Между романтиката и бюрокрацията

Разбира се, не всичко е толкова романтично. Стоун посочва и по-прагматични фактори. Сред двойките с различни фамилии може да има такива, които са сключили брак импулсивно, без много да му мислят, и просто не са се занимавали с документацията. Според него „несподелените имена може отчасти да са белег за прибързани, необмислени сватби“.

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От друга страна, има и една чисто практична, макар и леко цинична хипотеза. Докладът отбелязва, че огромната бюрокрация по връщането на моминското име може да обезкуражи някои жени да подадат молба за развод. „Промяната на законно име е огромен тормоз“, се казва в доклада. Понякога мисълта за още един куп документи за попълване може да се окаже неочаквана пречка пред раздялата.

Кой сменя името си днес?

Проучването разкрива и кои жени са по-склонни да приемат фамилията на съпруга си. Оказва се, че това са по-консервативните, по-възрастните и тези с по-ниско образование. Например, 86% от жените над 50 години са сменили моминското си име, в сравнение със 74% от тези под 29 години. При жените със средно образование процентът е 85%, докато при тези с висше е 76%.

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В крайна сметка, изборът дали да споделяте една фамилия е дълбоко личен. Но може би този малък административен акт всъщност е отражение на нещо по-голямо – съзнателното решение да изградите обща идентичност. Или пък е просто традиция, която бавно губи силата си? Каквото и да е, изглежда, че в света на брака имената все още имат значение.

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