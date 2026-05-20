Кокаин в дантели: Хванаха дрога за 8 млн. долара в камион с бельо на Ким Кардашиян

П олски шофьор на камион беше осъден на 13 години и половина затвор, след като бе заловен да пренася контрабанда от кокаин на стойност над 8 милиона долара. Нелегалната пратка е била скрита в камион, превозващ пратка с бельо и дрехи от известната марка „Skims“ на риалити звездата Ким Кардашиян, съобщава The Post.

40-годишният Якуб Ян Конкел е получил присъдата си в понеделник, съобщават от Британската агенция за борба с престъпността (NCA). В камиона му е имало 28 палета с маркови облекла, пътуващи от Нидерландия.

Скенер на пристанището разкрива истината

Конкел, който е от Северна Полша, е бил спрян за проверка от служители на Гранична служба на пристанище Харуич в Есекс, Англия. Той пристигнал с ферибот, като камионът му бил натоварен с хитовото стягащо бельо на американската знаменитост.

След щателно заснемане на превозното средство с рентген, разследващите разбрали, че по време на пътуването шофьорът е спрял, за да натовари 90 пакета кокаин с общо тегло близо 90 килограма. Той укрил опакованите пакети в специално пригодено тайно отделение в задните врати на камиона.

Според оценките на разследващите, пазарната стойност на кокаина на черния пазар възлиза на около 8,4 милиона долара.

Ким Кардашиян няма общо с трафика

От полицията уточниха, че пратката с дрехи на „Skims“ е била напълно легална и нито износителят, нито вносителят на стоката имат каквато и да е връзка с контрабандната операция.

От самата компания на Ким Кардашиян веднага излязоха с официална позиция:

„Марката „SKIMS“ е запозната с последните новини, включващи пратка с наши продукти. Искаме да бъдем абсолютно ясни: компанията няма абсолютно никаква представа за тази престъпна дейност. Нямаме никаква връзка с контрабандната операция, с шофьора или с камиона“.

Първоначално Конкел отричал да знае каквото и да е за скрития кокаин, но в крайна сметка признал пред разследващите. Той направил пълни самопризнания, като разкрил, че се е съгласил да пренесе наркотиците срещу сумата от 4500 евро (около 5200 долара).

„Тези наркотици съсипват животи и носят нещастие на нашите общности. Това значително залавяне е доказателство за брилянтната работа на Гранична служба, която лиши престъпните мрежи от милиони печалби“, заяви в официално изявление Джейсън Торн, заместник-директор на Гранична служба във Великобритания.