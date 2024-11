Трагичен инцидент: Езеро “изригна” и уби хиляди

П риродата, в цялата си красота и сила, често е колкото непредсказуема, толкова и завладяваща.

Океаните и езерата, които обикновено възприемаме като спокойни и стабилни, могат да крият сили, които не се поддават на разбиране. На 21 август 1986 г. езерото Ньос, иначе спокойно езеро, изригва и изпуска голям облак въглероден диоксид (CO 2 ), който задушава над 1700 души и безброй животни, измествайки кислорода около тях. Първите села, засегнати от облака, Ниос и Кам, загиват с изключение на четирима жители. Езерото Ньос, сладководно езеро, разположено във вулканична калдера (вулканично образувание, получено при срутване на кратера навътре в самия него) в гъстонаселения Северозападен регион на източноафриканската държава Камерун, изпусна облак от магматичен газ въглероден диоксид. Според разкази на оцелели от първо лице, съобщени от списание Smithsonian, всичко започнало с дълбок тътен, последван от пенеста струя, която се изстреляла високо във въздуха. Мощен порив връхлетял близкото село, докато огромен бял облак се издигал от езерото. Отровният газ, отделен от изригването, отнема живота на хиляди хора, както и на безброй животни и добитък, оставяйки района обвит в смъртоносни изпарения.

Ситуацията само се влошаваше оттук нататък. Облакът се настани над цялата долина и дори се разпространи на 25 км от мястото на експлозията до близките селища. Навсякъде, където отиде, последваха смърт и разрушения, което го превърна в едно от най-интензивните природни бедствия. В продължение на два дни изпаренията се задържали и накрая, на 23 август, облакът бил разпръснат. След повече от 36 часа няколко души дойдоха в съзнание само за да намерят своите роднини и добитък мъртви.

A small lake (Lake Nyos) in Cameroon killed 1,700 villagers and 3,500 livestock overnight when it suddenly released 300,000 tons of carbon dioxide, suffocating everything within 16 miles.

