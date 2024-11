На фона на светкавици в небето: Вулкан изригна и изхвърли колосална кула от пепел

В улкан в източната част на Индонезия изригна повече от половин дузина пъти, като изхвърли колосална кула от пепел в небето на фона на светкавици, докато жителите на близките райони бягаха в паника.

Планината Левотоби Лаки-Лаки изригна на 4 и 5 ноември , като уби девет души и наложи преместването на жителите от 7-километровата зона на изключване.

Агенцията по вулканология на страната съобщи за седем изригвания на 7 ноември, като най-голямото от тях е избълвало кула от пепел с височина 8 километра, според наблюдателен пост, цитиран от АФП.

