От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

С лед въвеждането на еврото в България вниманието на хората е насочено към новите банкноти и монети, но далеч по-малко видим остава процесът, който тече зад кулисите – какво се случва със старите левове, след като напуснат портфейлите ни. Защото левът не просто изчезва от касите – той преминава през сложен път на събиране, сортиране, унищожаване и рециклиране.

По данни, цитирани от търговци и банкови среди, само монетите в обращение са толкова много, че за извозването им биха били нужни до 350 тира. Това превръща края на лева не просто във финансов, а в логистичен тест за системата, който вече се усеща в магазините и банките. Касиерите масово се оплакват от липса на ресто, а търговци търсят отчаяно български стотинки, за да обслужват клиенти в първите седмици след въвеждането на еврото.

Къде отиват всички тези пари

Левовете, които се връщат от търговските обекти, не остават дълго в касите. Те се събират от банките, сортират се и се насочват към централни пунктове за обработка. Там започва истинският „втори живот“ на парите.

От банкнота до картон и енергия

Хартиените левове преминават през процес на механично унищожаване – специални машини ги нарязват на фини частици, които правят невъзможно повторното им използване като платежно средство. Но това не е краят.

Нарязаните банкноти:

се използват за производство на рециклирана хартия и картон – за опаковки, тетрадки, блокчета за бележки или рекламни материали;

могат да бъдат използвани за енергийно изгаряне в промишлени пещи, което намалява отпадъците.

Така една банкнота от 20 лева може да се превърне в тетрадка, кашон или офис подложка – далеч от портфейла, но не и напълно изчезнала от ежедневието.

Тонове метал от джобовете ни

Още по-сложен е процесът при монетите. Те тежат много, заемат място и изискват сериозен транспортен ресурс. След събирането им те:

се сортират и проверяват;

се изпращат за металургична преработка;

претопяват се, а сплавите – медни и никелови – се използват повторно.

От този метал се произвеждат нови монети, индустриални детайли, автомобилни части и дори елементи за електрониката. Така една монета от 1 лев може да се върне в икономиката като част от машина или ново платежно средство, но вече без националния си знак.

Левове, които няма да бъдат унищожени

Не всички стари пари ще завършат в шредери и пещи. Редки емисии, юбилейни монети и банкноти в отлично състояние се отделят от масовия процес и остават за архиви или нумизматичния пазар. След края на лева интересът към тях нараства, а за колекционерите те вече са исторически артефакт, а не средство за разплащане.

Обмяната: как левът напуска портфейлите

За гражданите най-видимата част от този процес остава обмяната на левове за евро. Тя се извършва по няколко канала:

В търговските банки и „Български пощи“ – без такси през първите шест месеца след въвеждането на еврото.

В по-малките населени места пощенските клонове играят ключова роля, тъй като често са единствената финансова точка за хората.

След изтичането на шестмесечния срок банките могат да въведат такси, но това не засяга централната банка.

Ролята на БНБ: без срок и без ограничения

Българската народна банка има ключова функция в целия процес. Тя поема не само събирането и унищожаването на левовете, но и гарантира, че никой няма да загуби парите си заради смяната на валутата.

БНБ ще:

обменя левове в евро безсрочно;

не въвежда такси;

не поставя лимити за количествата.

Това означава, че дори години след въвеждането на еврото, всеки ще може да занесе старите си левове и да ги обмени по фиксирания курс.

Срокове и спокойствие за хората

Левът ще се използва като законно платежно средство само в първия месец след въвеждането на еврото, но обмяната му няма краен срок. Левовите спестявания по банкови сметки се превалутират автоматично, без такси и без нужда от действие от страна на клиентите.

Посланието на институциите е ясно:

няма нужда от бързане, няма риск от загуба и няма „изчезващи“ пари.

Краят на една валута, но не и на стойността ѝ

Така българският лев не изчезва внезапно. Той бавно се разпада на хартия, метал и спомен, влиза отново в икономиката като суровина или остава в албумите на колекционери. Това е краят на една валута, но и пример как една държава може да затвори парична глава подредено, сигурно и без загуби за гражданите.