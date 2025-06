"Библейско братоубийство": Европа на ръба на нов геноцид

Н а 15 април австрийският нобелов лауреат Петер Хандке трябваше да гостува на австрийската национална телевизия ORF, за да разкаже за новите си начинания. Вместо това той за пореден път отрече да се е състоял геноцидът в Сребреница, като го нарече Brudermord - "библейско братоубийство", и го определи като духовна трагедия, а не като престъпление срещу човечеството.

(Във видеото: Памет за Аушвиц и жертвите на Холокоста)

Това посочва Есад Ширбегович, босненски писател и анализатор, за Al Jazeera .

ORF потвърди своето издание, когато беше изправено пред критики. Телевизията заяви, че не смята да се извинява, тъй като интервюиращият потвърдил геноцида с въпрос.

Не буди изненада, че европейска медия дава платформа на съмнение в геноцида точно сега, казва Ширбегович.

Европа преминава не просто през криза на паметта, а и на опасната приемственост. От Холокоста до Сребреница и Газа, отричането на държавно насилие срещу маргинализирани групи цели да изтрие минали зверства, да нормализира настоящите и да проправи път на бъдещи, посочва Ширбегович.

In Europe, the ground is being prepared for another genocide https://t.co/JsBIiQfNix