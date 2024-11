Изборите в САЩ: Европа иска Харис, а България - Тръмп

А ко европейците изберат следващия президент на САЩ, резултатът би бил кристално ясен.

Европа иска следващият президент на САЩ да се казва Камала Харис, но какво сочат резултатите за България.

Харис има най-висок рейтинг в Дания (85%) и Финландия (82%), докато Доналд Тръмп има най-много фенове в Европа в Сърбия (59%) и България и Унгария (49%).

Проучванията сочат, че повечето европейци биха предпочели Камала Харис пред Доналд Тръмп, като Харис е предпочитана в 24, предимно западни и северни европейски страни. За разлика от тях, само осем европейски държави биха гласували за Тръмп, ако им се даде възможност. Най-силната му подкрепа идва от Източна Европа и Балканите, като близо 60% от сърбите посочват предпочитанията си към бившия президент, пише DW.

„Би било най-добре, ако г-н Тръмп спечели изборите“, каза пред DW Андраш Ласло, член на Европейския парламент от Унгария.

„Американците търсят промяна в политиката на САЩ, стига им статуквото и само Тръмп може да постигне това“, каза той.

Такава промяна е необходима и в Брюксел, добавя десният политик националист. „Можем ли да спрем ескалиращите конфликти не само в Украйна и Близкия изток, но и в Югоизточна Азия ?“ пита той. Според него само Тръмп може да поведе световната общност в това.

Орбан смята, че Доналд Тръмп може да сложи край на руската война в Украйна до няколко дни. През октомври Орбан, лоялен поддръжник на Тръмп, каза, че победата на Тръмп би била чудесна причина да отворите няколко бутилки шампанско.

Орбан е единственият от правителствените ръководители на ЕС и НАТО, който е на това мнение.

„Но много крайнодесни и националистически политици – от Холандия до Германия и Италия – определено са съгласни с Орбан“, каза пред DW Стивън Блокманс, старши научен сътрудник в базирания в Брюксел Център за европейски политически изследвания.

По-голямата част от правителствените ръководители на ЕС подкрепят Харис.

„Познавам я добре, тя със сигурност би била добър президент“, каза германският канцлер Олаф Шолц в телевизионно интервю. Харис иска „да се придържаме към това, което е важно за нас“, добави Шолц, имайки предвид трансатлантическото сътрудничество.

Каква би била реакцията на Европа на победа на Харис?

Политиките на Харис са по-предвидими. В крайна сметка тя е била вицепрезидент при президента на САЩ Джо Байдън в продължение на четири години. Въпреки всички разговори в Европа за създаване на повече стратегическа автономия, всъщност зависимостта от САЩ нарасна, както по отношение на сигурността, така и по отношение на енергията.

Съединените щати също изиграха важна роля в подкрепата на Украйна във военните им усилия срещу Русия. И с отделянето на енергийните връзки на Европа от Русия, тя се направи по-зависима от износа на газ от САЩ за Европа.

„Тя дава надежда на хората. Би било огромна победа да се присъединим към демократичните сили в САЩ и Европа“, каза за DW Тинеке Щрик, член на Европейския парламент от холандските Зелени. "За разлика от тях Тръмп е по-склонен да флиртува с автократите по света и ги насърчава", добави тя.

„Те ще бъдат овластени от него и това е много лоша новина за демокрацията, основните права и света, в който бихме искали да живеем“, твърди Стрик.

Ръководителят на комисията по външни работи в Европейския парламент Дейвид Макалистър, германски консерватор, предупреждава да не очакваме твърде много.

Един бъдещ президент Тръмп или президент Харис биха поставили повече изисквания към ЕС.

„Трябва да се подготвим и за двата възможни резултата от тези избори. В наш собствен интерес е да имаме възможно най-близки отношения със Съединените щати, независимо кой седи в Белия дом“, каза той пред DW. „Тонът би бил различен, но съм сигурен, че една администрация на Харис също би призовала европейците да направят повече за нашата собствена сигурност и отбрана.

Дипломати на ЕС от 27-те държави-членки и Комисията на ЕС в Брюксел са в поверителни работни групи от седмици, обсъждайки как да се справят с резултатите от изборите в САЩ, каквито и да са те. Основната цел е икономическата политика и политиката за сигурност да бъдат възможно най-устойчиви на Тръмп, съобщава дипломат от ЕС, който не пожела да бъде назован.

Например, ако Тръмп наложи наказателни мита върху стоки от Европа след встъпването си в длъжност, целта е да може да отмъсти незабавно.

