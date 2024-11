Тръмп или Харис - Ще познае ли отново "Семейство Симпсън"

К акто при повечето големи световни събития, потенциалната кандидатура на Камала Харис за Белия дом беше посрещната със спекулации, че анимационният сериал на Fox „Семейство Симпсън“ я е предсказал пръв.

Президентът Джо Байдън се отказа от президентската надпревара за втори мандат и подкрепи вицепрезидента си Харис да заеме неговото място.

След като стана ясно, че Харис е обявила намерението си да отправи предизвикателство към бившия президент и кандидат за президент на републиканците Доналд Тръмп на изборите през ноември, потребителите на социалните мрежи го сравниха с епизод от „Семейство Симпсън“.

Озаглавен „Барт в бъдещето“, епизодът с 24-годишна давност правилно предсказа президентството на Тръмп, когато Барт получи възможност да надникне в живота му като възрастен. Действието се развива през 2030 г. Сестрата на Барт, Лиза, е първата жена президент на Съединените щати, която наследява „доста голяма бюджетна криза от президента Тръмп“.

The 17th episode of the 11th season of The Simpsons shows Lisa Simpson as the first female president of the United States, dressed similarly to Kamala Harris at Joe Biden's inauguration.



This episode, which aired in 2000, strongly suggests that real estate mogul Donald Trump… pic.twitter.com/zvFZ5RVLl8