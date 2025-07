Евролидерите: Добре дошла, България!

О т днес България заема мястото си като 21-вата страна от еврозоната, заяви датският министър на икономиката Стефани Лосе, която председателства заседанието на европейските финансови министри днес.

"Това бележи кулминацията на задълбочен процес по присъединяването на България, включващ строг анализ и интензивна подготовка. Сърдечно поздравявам България и българския народ за това огромно постижение", каза Лосе.

"Поздравления за България за това, че става 21-вият член на еврозоната. Еврозоната е по-силна с присъединяването на България, и България става по-силна като член на еврозоната. Отправям поздравления специално към министър Петкова и българското правителство за това, че управляваха добре този процес до окончателния успех", заяви от своя страна комисарят за икономиката Валдис Домбровскис след заседанието на Съвета в Брюксел.

Финално "да": България официално вече е член на еврозоната

"Днес беше направена важна символична стъпка за присъединяването на България към еврозоната, но нека не забравяме и практическите ползи. Присъединяването към еврозоната премахва несигурността за бъдещата политика, укрепва външните кредитни рейтинги и спомага за стабилизиране и понижаване на лихвените проценти. Това спомага за насърчаване на чуждестранните и вътрешните инвестиции, което води до по-висок икономически растеж и повече работни места. Допълнителен положителен ефект върху растежа носи пълната интеграция в единния пазар на ЕС, където стоките и услугите, произведени в България, ще станат по-конкурентоспособни. В по-дългосрочен план еврото води до по-стабилни цени и повишава устойчивостта на икономиката при внезапни сътресения. Второ, ще се спра върху следващите стъпки в процеса на преминаване към еврото. Подготовката очевидно е в пълен ход. Не се пестят усилия за успешно преминаване към еврото. Европейската комисия е в контакт със заинтересованите страни от публичния и частния сектор, участващи в практическата подготовка. Предоставяме необходимата техническа помощ в широк кръг области.Трето, ще кажа няколко думи за необходимостта България да продължи напред с реформите", посочи Домбровскис.

Желязков: Успяхме! България официално ще приеме еврото

"След 1 януари 2026 г., трябва да се поддържат дисциплината и инерцията за положителни реформи. Само по този начин ще се засилят и увеличат ползите, които членството в еврозоната предоставя. И накрая, знам за опасенията на някои български граждани, че присъединяването към еврозоната може да доведе до по-високи цени. Искам още сега да внеса успокоение по този въпрос. Разполагаме със солидни данни назад във времето, включително неотдавнашния опит на Хърватия през 2023 г. Тези данни потвърждават, че възходящият ефект от преминаването към еврото върху цените е минимален в краткосрочен план, докато въздействието върху цените всъщност е в посока стабилизиране в дългосрочен план. Мога да говоря и от личен опит като латвиец – преминахме през този процес и сега Латвия се възползва от членството в еврозоната, а народът на Латвия признава тези предимства", подчерта Домбровскис.

"И така, с това искам още веднъж да поднеса поздравленията си на България на този исторически ден. Това е кулминацията на едно дълго пътуване, но и началото на друго – с членството в еврозоната, вие поемате по пътя на по-голямата стабилност, сигурност и просперитет", добави Домбровскис.

"Позволете ми да се присъединя към Вас и да приветствам днешното решение на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което проправя пътя на България да приеме еврото от януари 2026 г. Този исторически момент увенчава пътя, започнал през 2007 г. Въвеждането на еврото ще донесе преки ползи за българските граждани. Преходът се очаква да засили икономическата и финансовата интеграция, като същевременно привлече проактивни инвестиции. Въвеждането на тази валута е от полза не само за българските граждани, но и бележи някои важни стъпки напред в икономическата и паричната интеграция на Европа, от която се възползват всички европейски граждани. Присъединяването на България към еврозоната потвърждава трайната привлекателност на единната валута и ангажимента на ЕС за единство.Присъединяването на България към еврозоната показва, че европейската история на все по-тесен съюз продължава и че еврото остава привлекателен проект. В светлината на настоящата глобална несигурност еврото предлага колективна защита от политически и икономически предизвикателства. ЕЦБ ще продължи да подкрепя прехода на България през останалата част от годината, включително подготовката за преминаване към парична наличност и пълната интеграция в Евросистемата Поздравления, България - много добра работа, и добре дошли в еврозоната", заяви заместник-председателят на Европейската централна банка Люис Де Гиндос.

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард поздрави България и българските граждани за присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 година чрез видеообръщение, публикувано в X.

"Поздравления за България и поздравления за българите! Стигате до този финален момент, когато сте член на еврозоната и когато ще започнете да използвате еврото от първи януари. Знам, че бeше здрава работа, която отне известно време, но вече сте там и ние сме щастливи да ви приветстваме в кръга на еврозоната. Добре дошли!", каза Лагард.

🇧🇬🇪🇺 Congratulations, Bulgaria! Поздравления, България!



Bulgaria will adopt the euro as of 1 January 2026, becoming the 21st country to switch to our single currency.



Read the press release https://t.co/VAbcZsmfed pic.twitter.com/kqHcquqJN4