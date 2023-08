Евакуират 11 населени места в Турция заради пожара в Чанаккале

Т урските власти предприемат необходимите действия по овладяването на пожара в района на град Чанаккале в Турция и по евакуиране на застрашените населени места – понастоящем 11 на брой. Това съобщиха от Ситуационния център на Министерството на външните работи на сайта на ведомството.

Очаква се да бъде разрешено мореплаването през Дарданелите в посока юг-север, докато север-юг продължава да бъде затворено, пишат още от външното министерство. Както БТА съобщи, временно е преустановено движението на кораби в пролива Дарданели в двете посоки. Преминаването на плавателни съдове през пролива е спряно, за да се даде възможност на летателните апарати за борба с пожарите да загребват вода от морето.

Dardanelles shipping to resume as Turkey battles fires



