Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

П олицията в Пловдив иззе над килограм фентанил при специализирана операция, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Две еднотипни пресовки с вещество, реагирало на синтетични опиоид фентанил, са били открити в лек автомобил „Мерцедес“, засечен на пловдивския участък на автомагистрала „Тракия“. Колата била спряна в края на миналата седмица от екипи на отдел „Криминална полиция“ и техни колеги от секторите „Специални тактически действия“ и „Пътна полиция“ в хода на спецакция за предотвратяване и разкриване на престъпления с наркотици.

След направена експертна справка е установено, че общото количество на иззетото животозастрашаващо вещество надвишава килограм. С полицейска заповед за едно денонощие е бил задържан шофьорът на автомобила – 39-годишен, криминално проявен и осъждан. Материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в Окръжна прокуратура – Пловдив.

С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа.