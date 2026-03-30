Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

30 март 2026, 16:19
В една необичайно непредсказуема надпревара за наградите „Оскар“, имаше само един момент, за който експертите бяха единодушни, че е напълно сигурен – качването на Джеси Бъкли на сцената, за да вземе статуетката за най-добра актриса.

Големите отличия за нея започнаха с наградата „Critics Choice“ през януари. Последваха „Златен глобус“, след това БАФТА, отличие от Гилдията на филмовите актьори и накрая черешката на тортата – „Оскар“ за най-добра женска роля, пише Sky News.

  • Историческият триумф на една ирландка

С този успех Бъкли влезе в историята, превръщайки се в първата ирландска актриса, спечелила престижната награда в тази категория. 36-годишната звезда беше отличена за превъплъщението си в образа на Агнес – съпругата на Шекспир в лентата на Клоуи Джао „Хамнет“. Филмът проследява дълбоката скръб на двойката след смъртта на малкия им син. Продукцията оставя великия бард (изигран от Пол Мескал) на заден план, за да постави в центъра на историята съдбата на Агнес.

Суровото и изключително емоционално изпълнение на Бъкли буквално разплака публиката. В море от номинирани за „Оскар“ звезди от А-листата на Холивуд (включително двукратната носителка на приза Ема Стоун), критиците категорично я отличиха като „една от най-добрите актриси на своето поколение“.

„Да бъда заедно с всички тези невероятни артисти, това е най-великото нещо за мен“, сподели Бъкли пред Sky News миналия месец, говорейки за своите награди и номинации. „Това и това, че съм майка.“

Актрисата роди първото си дете – момиченце – миналата година и досега неизменно посвещаваше думи на нея в речите си.

„Бих искала да споделя това с дъщеря си“, каза тя при приемането на наградата БАФТА. „Обещавам да продължа да бъда непокорна, за да можеш да принадлежиш към един свят в цялата си луда, сложна дивотия като млада женщина.“

Това бе втората номинация за „Оскар“ в кариерата на Бъкли. Първата ѝ номинация беше за най-добра поддържаща женска роля за изпълнението ѝ във филма „Изгубената дъщеря“ (2022 г.), където си партнира с Оливия Колман. Тя е участвала и в други номинирани за „Оскар“ филми като „Жените говорят“ с Рууни Мара и Клеър Фой, и „Джуди“ с Рене Зелуегър. Освен това спечели няколко награди и за водещата си роля във възраждането на мюзикъла „Кабаре“ в Уест Енд.

  • От малкия град до голямата сцена

Пътят към върха обаче започва много по-рано. Тя тихо и упорито усъвършенства таланта си още от малка, докато израства в Киларни, графство Кери. Първият ѝ голям пробив и скок към славата се случва още в тийнейджърските ѝ години. През 2008 г. тя се появява в риалити шоуто на BBC „I’d Do Anything“, което има за цел да открие неизвестна актриса за ролята на Нанси в мюзикъла „Оливър!“ в Уест Енд.

Тогава Бъкли се класира на второ място, но това само я амбицира да продължи да следва любовта си към сцената и екрана. Следват роли в сериали като „Табу“ и „Последният пост“, преди да направи истински фурор с участията си в британските филми „Звяр“ и „Дива роза“, както и в аплодирания от критиката сериал на HBO/Sky „Чернобил“.

През 2019 г., по време на промотирането на „Дива роза“, Бъкли сподели любопитния факт, че е израснала без телевизор у дома, докато не е станала „на около осем или девет години“. Тя разкри още, че първото ѝ желание да се занимава с актьорство се родило, докато гледала „филм с Винсент Минели и Джуди Гарланд... беше сякаш умът ми се взриви в някаква магия“.

Днес тя не само е достигнала най-високите отличия за постиженията си на екрана, но е и утвърден музикант. През 2022 г. тя дори беше номинирана за престижната музикална награда „Меркюри“ за съвместния си албум „For All Our Days That Tear The Heart“ с бившия китарист на Suede Бърнард Бътлър.

  • „Не можеше да откъснеш очи от нея“

За хората, които я познават от годините ѝ в средното училище „Урсулин“ в окръг Типерари, днешният ѝ грандиозен успех изобщо не е изненада. Учителката по музика Джоан Бътлър, която се присъединява към училището през 2006 г. (последната година на Бъкли там), споделя, че още тогава е било пределно ясно, че момичето ще постигне големи успехи.

„Много се гордеем с всички наши ученици тук, но Джеси се открои... още в началото на кариерата си, като човек с много специален талант“, разказва тя. „Тя участва в продукция на „Уестсайдска история“ през първата ми година като преподавател... „Омагьосваща“ е думата, която използваме тук, тъй като говорим за нея и си спомняме за времето ѝ тук.“

„Не можеше да откъснеш очи от Джеси на сцената, нито когато пееше, нито дори на пианото. Това е звездно качество, което е много, много рядко срещано. Все още си спомняме как свирех на цигулка в оркестъра, гледах нагоре към сцената... цялата зала просто спря с отворени усти, гледайки тази репетиция. И си спомняме как се обърнах към някои от ученичките и казах: „Гледайте момичетата ѝ, един ден ще спечели „Оскар“.“

Днес Джеси Бъкли вече е сбъднала тази смела мечта. След като виждат как актрисата се справя с толкова физически и емоционално натоварващи сцени по време на снимките на „Хамнет“, нейните колеги от екипа споделят, че е било невероятно да видят как упоритият ѝ труд и талант получават заслужено признание.

Декораторката на продукцията Алис Фелтън разказва, че „всички са се просълзили“, докато са гледали как Бъкли получава наградите си.

„Защото я наблюдавахме по време на снимките как отдава сърцето и душата си на това“, казва тя. „Плачехме на края на снимачната площадка, преди музиката да е била сложена, преди всичко да е било готово.“

„Тя е прекрасен човек. Тя даде всичко от себе си за тази роля и е част от екипа. Тя спеше в леглото на тавана [в къщата им във филма]. Така че аз се качвах да подредя снимачната площадка, а тя се сгушваше, за да подремне. Тя просто живееше в пространствата и всички сме много щастливи за нея.“

  • Ирландските звезди в Лос Анджелис

В Лос Анджелис, в дните преди бляскавата церемония по връчването на Оскарите, всяка година Алиансът между САЩ и Ирландия е домакин на наградите „Оскар Уайлд“, с които се отбелязват ирландските таланти.

През последните години те имаха много поводи за празнуване. Това включва деветте номинации за лентата „Баншитата от Инишерин“ (с участието на Кери Кондън – също бивша възпитаничка на училище „Урсулин“) през 2023 г. А през 2024 г. Килиън Мърфи се превърна в първия ирландец, спечелил „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си в „Опенхаймер“.

Тази година обаче Бъкли е човекът, за когото говорят абсолютно всички. Актьорът Брендън Глийсън, който си партнира с нея в анимационния коледен специален филм „Сватбата на плашилата“, сподели пред Sky News: „Тя е абсолютно невероятна актриса.“

Певецът и автор на песни Дърмот Кенеди също не спести суперлативи и акцентира върху музикалните заложби на актрисата:

„Мисля, че хората до голяма степен не са наясно колко страхотна певица е тя. Тя е просто невероятно талантлив човек, така че сме много развълнувани за нея.“

Самият Килиън Мърфи също изрази горещата си подкрепа по време на премиерата на филма „Peaky Blinders“ по-рано този месец:

„Тя е невероятна. Просто съм толкова щастлив за нея, тя е невероятна в този филм.“

За младите таланти в училище „Урсулин“, които се надяват един ден да тръгнат по нейните стъпки, актрисата е истинско вдъхновение.

„Толкова сме развълнувани да видим всичко, което ще се случи след това“, заключава г-жа Бътлър. „Благодарим ѝ много за всичко, което направи, за да вдъхнови нашите ученици и да им покаже какво е възможно.“

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy" на Марая Кери

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy" на Марая Кери от 2001 г.

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

