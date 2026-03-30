България

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

30 март 2026, 17:02
ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР
Д ПС сезира Сметната палата за проверка за несъвместимост на зам.-министъра на МВР Иван Анчев.

От партията подчертават, че по закон министрите и заместник-министрите нямат право да бъдат членове на управителни или контролни органи на търговски дружества или НПО и имат срок от един месец да предприемат действия за отстраняване на несъвместимостта.

Министри са посочили несъвместимост с поста

„Независимо от това и в разрез със закона, заместник-министърът на МВР Иван Анчев е член на УС на три НПО-та – „Българо-албанска бизнес камара”, „Атлантически съвет на България” и „Подкрепен живот”. Срокът, в който би трябвало да излезе от НПО-тата, за да не противоречи на изискванията на закона за заеманата от него длъжност, е изтекъл на 19 март”, пишат от ДПС до медиите.

Партията очаква Сметната палата да извърши проверка и да оповести резултатите от нея в свое решение по казуса.

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора, плащанията над 5000 евро са спрени

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен" режим в Иран

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

Мощно земетресение край бреговете на Вануату

Трагедията на "принцесата на кокаина": Малко известната история на Мануела Ескобар

