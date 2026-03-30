Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

30 март 2026, 16:41
Болницата Бяла Слатина спря приема на пациенти с морбили, пращат заразените в Плевен

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Шокиращи разкрития по случая „Хасърджиев": Блудство с непълнолетни, партита с дрога и порнографски материали

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Е ва Брезалиева спечели златния медал във финала на бухалки на Световната купа в София. Българската гимнастичка представи блестящо своята композиция и получи най-високата оценка от 29.650 точки. На почетната стълбичка се качи и Стилияна Николова, която заслужи бронзовото отличие с резултат от 29.500 точки. Среброто на този уред отиде при италианката София Рафаели, която също получи 29.500 точки, но зае втората позиция заради по-висока оценка за изпълнение.

Българският ансамбъл зае четвърто място във финала на съчетанието с пет топки на Световната купа в София. Момичетата ни допуснаха грешки в композицията си, което ги остави извън почетната стълбичка с оценка от 24.550 точки.

Златния медал спечелиха олимпийските шампионки от Китай с резултат 27.250. Среброто отиде при състезателките от Русия, участващи под неутрален флаг, които получиха 27.200 – само на 50 хилядни от първото място. Бронзовото отличие бе за тима на Узбекистан с 25.350 точки. В топ 8 на този уред се наредиха още Германия, Украйна, Израел и САЩ.

Стилияна Николова спечели сребърен медал във финала на топка на Световната купа в София. Българската гимнастичка изигра отлично съчетанието си и завоюва второто място на този уред. Златното отличие отиде при представителката на Украйна Таисия Онофричук, за която това е втори златен медал за деня. Бронзът на топка бе спечелен от италианката София Рафаели.

На първия финал за деня – този на обръч, Стилияна Николова остана на крачка от отличията и зае четвърта позиция в крайното класиране. Българската гимнастичка, която влезе във финала с надежди за медал, получи оценка от 29.300 точки.

Златното отличие на обръч спечели представителката на Украйна Таисия Онофричук, участваща под неутрален флаг, с резултат от 30.400 точки. Втора се нареди София Илтерякова (29.700), а бронзът отиде при представителката на Италия София Рафаели (29.600). В топ 8 на този уред влязоха още Рин Кейс от САЩ, Алина Харнаско (участваща под неутрален флаг) и представителките на Израел Мейтал Марян Сумкин и Даниела Муниц.

Програмата за финалите в понеделник, 30 март, започnа в 12:30 ч. със съчетанието на Стилияна Николова на обръч. Веднага след това - от 13:10 до 13:45 ч., тя ще се бори за медал и на топка. Първият финал за ансамбъла на пет топки е насрочен за 13:50 ч. След пауза, от 15:00 ч. започва финалът на бухалки, в който ще участват Стилияна Николова и Ева Брезалиева. Двете ще представят съчетанията си и на лента между 15:40 и 16:15 ч. Състезателният ден завършва с втория финал на ансамбъла – на три обръча и два чифта бухалки, който ще се проведе от 16:20 до 17:05 ч.

Припомняме, че българските гимнастички спечелиха два медала в многобоя на Световната купа, която се провежда в зала „Арена 8888 София”. Стилияна Николова завоюва сребърното отличие в индивидуалния многобой за трета поредна година. През 2023 г. тя беше шампионка в София. При ансамблите изпуснат обръч изпрати българския състав от първо на трето място в крайното класиране за многобоя. Златото там е за отбора на Русия, който участва с неутрален статут, а бронзът е за Германия. Ева Брезалиева завърши на шеста позиция в многобоя.

Според международния съдия Християна Тодорова гимнастичките ни са много по-добри от миналата година и в съчетанията им отново се вижда почеркът на Весела Димитрова. „Мога да кажа, че са много по-добри от миналата година и че отново виждаме почерка на Весела Димитрова. Смятам, че при безгрешна игра ние можем да се борим за световна титла”, коментира Тодорова. Тя отбеляза, че конкуренцията става все по-голяма с всяка година както в индивидуалното, така и при ансамблите. 

Финалите на отделните уреди се излъчват днес по NOVA и NOVA SPORT.

Вижте повече в нашата галерия: Финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика

Източник: NOVA    
