Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания

Обновена преди 1 час / 30 март 2026, 16:59
Спортният министър смени ръководството на Тотализатора
Източник: БГНЕС

В ъв връзка с изнесената информация по време на пресконференция на освободения вече изпълнителен директор на „Български спортен тотализатор“ ДП (БСТ) и направените публични твърдения относно ограничаване на плащания, Министерството на младежта и спорта счита за необходимо да внесе следните уточнения:

Съгласно действащото българско законодателство, министърът на младежта и спорта няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ. Управлението на тези субекти се осъществява от техните органи при спазване на изискванията на Търговския закон и приложимата нормативна уредба.

В този контекст, с оглед гарантиране на законосъобразността и стабилността на управленските процеси, министърът на младежта и спорта е изпратил официално писмо до БСТ, с което е изразил становище да не се извършват разплащания до вписването на новоизбраните членове на управителните органи в публичния регистър. Изпратеното писмо цели избягване на потенциални правни рискове. След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания.

По отношение на управленските промени в БСТ следва да се отбележи, че всички членове на управителните органи доброволно са подписали договори, съдържащи клаузи за освобождаване, което е извършено в пълно съответствие със закона и при отчитане на законните права и интереси на страните.

Относно причините за освобождаването – ръководството на Министерството на младежта и спорта не споделя и не подкрепя политики, насочени към преминаване на „Български спортен тотализатор“ ДП в частни ръце, като поддържа позицията, че предприятието следва да продължи да функционира като държавно дружество със значима обществена функция. В този смисъл няма как да се работи с ръководство, участвало в подготовката на подобен процес.

Във връзка с публично коментирания тираж „5 от 35“ от месец март 2025 г. и изтегленото число 41 ММС напомня, че към този момент г-н Любомир Петров е бил член на Управителния съвет на БСТ и като такъв е част от отговорните за управлението на предприятието лица.

Министерството подчертава, че всеки министър, в рамките на своите законови правомощия, има право да формира управленски екип, като е отговорен за действията му, докато е министър.

В този смисъл според ММС буди недоумение заявеното – от кого е бил назначен един или друг служител, при положение че години след това следващи ръководства са избрали да работят с него.

По-рано днес уволненият изпълнителен директор на БСТ Любомир Петров обяви, че служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев е издал заповед той и още трима членове от УС на Българския спортен тотализатор да бъдат освободени.

Вече е ясно кои ще бъдат назначени на тяхно място. Очаква се в сряда да постъпят на работа. Сегашният изпълнителен директор на БСТ заяви, че с неговото освобождаване доброволно ще си тръгнат цели дирекции и служители от тото пунктове, съобщава NOVA.

По думите му печалби над 5 хиляди евро не се изплащат по банков път и са спрени разплащания на предприятието и всякакви други дейности. „Не бяхме предупредени. Помолиха ни от Министерството да им преведем пари по регулярните плащания, които имаме към тях. Час след това получих съобщение от търговския регистър, че има заповед и се вписва нов управителен съвет”, каза той.

„Тези членове, които министърът се опитва да впише, не са минали конкурс. Съмненията ни са, че това е пореден опит за саботаж на развитието на тотализатора. Към края на 2025 г. имаме към 190 млн. лева лични парични средства в банката. Другото съмнение, което имаме, е, че искат тези пари да бъдат управлявани по друг начин”, коментира директорът на БСТ.

„Тук идва въпросът защо министърът прави промяна седмици преди изборите, какво наложи това, при положение, че имаме рекордна година. Какво общо има БСТ с честните и прозрачни избори?”, попита Петров. 

Той се обърна и към президента Илияна Йотова: „Надявам се тя също да вземе отношение по този въпрос, защото ситуацията е изключително неприятна. Хората са силно притеснени за работата и доходите си”. Директорът на БСТ коментира, че не познава новото ръководство. „Доколкото видяхме, изпълнителният директор е финансист във фирма, в която годишният оборот е колкото нашия седмичен оборот. Не е ясно има ли управленски опит”, заяви Петров.

Не закъсня коментарът на водещия на Тотото – Деян Славчев – Део.

„10 години съм част от Български Спортен Тотализатор. Преминал съм през различни етапи в своето развитие - човешко и професионално. Правил съм грешки, имал съм и страхотни моменти. Научил съм много и ще продължавам, надявам се. Студиото ми е като втори дом. С много хора съм работил и съм получил разбиране и усмивка. Демонстрирали са винаги уважение и търпение към мен. Все пак единственият изпълнителен директор за тези 10 години, който слиза при нас на терен долу в студиото и ни пожелава успех и го прави всеки тираж е Lyubomir Petrov”, написа Славчев в пост във Фейсбук профила си.

Източник: МЗ, NOVA    
,

