Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

И зраелският Кнесет гласува смъртното наказание за палестинци, осъдени за убийство на израелци.
Приемането на законопроекта бележи голяма победа за крайната десница в Израел, която настояваше усилено за мярката.
Премиерът Бенямин Нетаняху дойде в залата, за да гласува лично „за“, съобщава „Ал-Джазира“.
Израел прие спорни закони за смъртното наказание и медиите на първо четене
Законът прави смъртното наказание чрез обесване стандартно за палестинците, осъдени за убийства, в окупирания Западен бряг.
Текстът също така дава на израелските съдилища правомощието да налагат смъртно наказание или доживотен затвор на собствените си граждани.
Той няма обратна сила и ще се прилага само за бъдещи случаи.
Мярката беше остро осъдена от израелски и палестински правозащитни организации, които твърдят, че е расистка, драконовска и е малко вероятно да възпре атаките на палестински терористи.
Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона.