Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

И зраелският Кнесет гласува смъртното наказание за палестинци, осъдени за убийство на израелци.

Приемането на законопроекта бележи голяма победа за крайната десница в Израел, която настояваше усилено за мярката.

Премиерът Бенямин Нетаняху дойде в залата, за да гласува лично „за“, съобщава „Ал-Джазира“.

Израел прие спорни закони за смъртното наказание и медиите на първо четене

Законът прави смъртното наказание чрез обесване стандартно за палестинците, осъдени за убийства, в окупирания Западен бряг.

Текстът също така дава на израелските съдилища правомощието да налагат смъртно наказание или доживотен затвор на собствените си граждани.

Той няма обратна сила и ще се прилага само за бъдещи случаи.

Мярката беше остро осъдена от израелски и палестински правозащитни организации, които твърдят, че е расистка, драконовска и е малко вероятно да възпре атаките на палестински терористи.

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона.