Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Това става след атаки срещу енергийната инфраструктура

30 март 2026, 19:08
Иран възстанови електроснабдяването в Техеран
Източник: AP/БТА

Е лектроснабдяването е възстановено в Техеран и съседна провинция, каза зам.-министърът на енергетиката Мостафа Раджаби-Машади, след като ден по-рано беше съобщил за прекъсвания на електроснабдяването след атаки срещу енергийната инфраструктура, предаде "Франс прес".

Силни взривове разтърсиха Техеран, електричеството беше прекъснато

"Цялата национална енергийна мрежа на Иран е стабилна, проблемите са решени и в Техеран, и в Алборз", заяви по държавната телевизия.

Иран реагира на ултиматума на Тръмп

Неотдавна президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по електроцентралите в Иран, ако Техеран не отвори стратегическия Ормузки проток. Ултиматумът беше отлаган няколко пъти, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

8 породи котки с необичайни хранителни навици

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Тръмп: Куба е следващата
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Свят Преди 25 минути

Нападателят е бил задържан след стрелбата

Хиперреалистичните кукли: Терапия за милиони или странно хоби?

Любопитно Преди 3 часа

Отвъд стряскащия им вид, „reborn“ бебетата се превръщат в глобална индустрия за 630 милиона долара, помагайки при деменция, загуба и психични травми

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

България Преди 3 часа

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

България Преди 3 часа

След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

България Преди 3 часа

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

България Преди 3 часа

Днес се провежда световната купа по художествена гимнастика в София

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Свят Преди 4 часа

Европейският компромис е европейски документ, а не двустранен македоно-български документ

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Любопитно Преди 4 часа

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Свят Преди 4 часа

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 4 часа

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Любопитно Преди 4 часа

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

<p>&quot;Умиротворяването не води до мир, а до война&quot;:&nbsp;Украинският натиск кара Русия да се огъва</p>

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Свят Преди 5 часа

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

<p>Тръмп твърди, че преговаря с &bdquo;нов и разумен&ldquo; режим в Иран</p>

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

Свят Преди 5 часа

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

<p>Нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ</p>

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Любопитно Преди 5 часа

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

България Преди 5 часа

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Човекът, който пада 40 минути: Невероятното оцеляване на пилота Уилям Ранкин

Свят Преди 5 часа

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Всичко от днес

От мрежата

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Зимна приказка през март: Кристина Нгуен се покри в планината

Edna.bg

Какво представлява обсебващата любов и защо не бива да я подценяваме

Edna.bg

Александър Димитров: Изписаха се глупости, всеки трябва да е доволен!

Gong.bg

Ливърпул взе решение за треньорския пост

Gong.bg

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за сигурност

Nova.bg

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Nova.bg