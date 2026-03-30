Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Г енерал Есмаил Каани – високопоставен ирански военен, оцени в необичайно изказване, разпространено днес, „новия регионален ред“, постигнат в резултат на действията на въоръжените групировки, подкрепяни от Техеран, включително на ливанското движение „Хизбула“, което се сражава с израелската армия, предаде „Франс прес“.

Каани ръководи силите „Ал Кудс“ - част от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран.

„Желанието на мъченически убитите командири на съпротивата се сбъдна – сега има единен команден център на фронта на съпротивата. Свиквайте с новия регионален ред“, заяви Каани.

„Ал Кудс“ провежда операциите на иранската армия в чужбина.

Каани посочи по-конкретно действията на групировката „Хизбула“, която се сражава с израелската армия по южната граница на Ливан, както и хусите в Йемен, които наскоро се включиха във войната на страната на Иран.

Веднага след публикацията профилът на Каани в X беше блокиран.

Каани беше обявен за мъртъв по време на 12-дневната война на Израел срещу Иран през юни 2025 г., преди да се появи отново.

Той обаче не се е появявал публично скоро, което предизвиква спекулации относно ролята и местонахождението му.