Свят

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

30 март 2026, 18:29
Източник: ThinkStockPhotos

У крайна се извини на Финландия за два дрона, паднали в южната част на страната през уикенда. Според Киев най-вероятната причина е руска електронна намеса.

Москва извършва масирани нощни атаки с дронове срещу Украйна, а Киев все по-често отговаря с удари по енергийни и военни обекти.

„При никакви обстоятелства украински дронове не са били насочвани към Финландия. Най-вероятната причина е намеса от руски системи за електронна борба. Вече се извинихме на финландската страна за този инцидент“, каза говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий.

През изминалата седмица Украйна нанесе удари по пристанищни съоръжения на руското крайбрежие на Финския залив.

Финландия издигна изтребител Ф-18 за идентификация на ситуацията, съобщи финландското министерство на отбраната.

Единият дрон е паднал северно от Коувола, а другият – източно от града, уточниха финландските власти.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна Финландия
Последвайте ни
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

