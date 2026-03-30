Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

У крайна се извини на Финландия за два дрона, паднали в южната част на страната през уикенда. Според Киев най-вероятната причина е руска електронна намеса.

Москва извършва масирани нощни атаки с дронове срещу Украйна, а Киев все по-често отговаря с удари по енергийни и военни обекти.

Русия: Украинските нападения с дронове няма да останат безнаказани

„При никакви обстоятелства украински дронове не са били насочвани към Финландия. Най-вероятната причина е намеса от руски системи за електронна борба. Вече се извинихме на финландската страна за този инцидент“, каза говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий.

През изминалата седмица Украйна нанесе удари по пристанищни съоръжения на руското крайбрежие на Финския залив.

Финландия издигна изтребител Ф-18 за идентификация на ситуацията, съобщи финландското министерство на отбраната.

Украйна изстреля серия дронове срещу Русия

Единият дрон е паднал северно от Коувола, а другият – източно от града, уточниха финландските власти.