Белият дом: Иран говори друго в преговорите

П реговорите с Иран напредват въпреки „публичното позиране“ от Техеран, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит на пресконференция във Вашингтон.

Тя подчерта, че преговорите продължават и „напредват добре“, като публичните изявления от Иран се различават от това, което иранските официални лица казват на Съединените щати, предава „Ал-Джазира“.

„Въпреки всички публични пози, които чувате от режима, и неверни доклади, преговорите продължават и вървят добре. Това, което се казва публично, разбира се, е много по-различно от това, което ни се съобщава в преговорите“, подчерта Ливит.

Президентът Тръмп е заинтересован да призове арабските държави да помогнат за плащането на войната с Иран, каза още Ливит.

„Това е идея, която знам, че той има, и нещо, за което мисля, че ще чуете повече от него“, посочи Ливит.

„Мисля, че президентът би бил доста заинтересован да ги призове да направят това“, добави Ливит.