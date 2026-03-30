Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

30 март 2026, 21:34
Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом   
П реговорите с Иран напредват въпреки „публичното позиране“ от Техеран, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит на пресконференция във Вашингтон. 

Тя подчерта, че преговорите продължават и „напредват добре“, като публичните изявления от Иран се различават от това, което иранските официални лица казват на Съединените щати, предава „Ал-Джазира“.

„Въпреки всички публични пози, които чувате от режима, и неверни доклади, преговорите продължават и вървят добре. Това, което се казва публично, разбира се, е много по-различно от това, което ни се съобщава в преговорите“, подчерта Ливит.

Президентът Тръмп е заинтересован да призове арабските държави да помогнат за плащането на войната с Иран, каза още Ливит.

„Това е идея, която знам, че той има, и нещо, за което мисля, че ще чуете повече от него“, посочи Ливит.

„Мисля, че президентът би бил доста заинтересован да ги призове да направят това“, добави Ливит.

Източник: Al Jazeera    
Израел Иран война САЩ
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

