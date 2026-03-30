Свят

Руски петролен танкер достигна Куба

Русия счита за свой дълг да се намеси

30 март 2026, 22:34
Източник: EPA/БГНЕС

Р усия изрази задоволство, че доставка на неин петрол е достигнала до Куба. Изявлението дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е обезпокоен от това въпреки фактическата блокада на острова от страна на Вашингтон, предаде АФП.

По-рано този месец Русия изпрати към Куба санкционирания танкер „Анатолий Колодкин“, превозващ около 730 000 барела суров петрол, в момент, когато комунистическият остров се сблъсква със сериозен недостиг на горива. Данни за корабоплаването показват, че на 30 март съдът се е намирал край североизточното крайбрежие на Куба, като не беше ясно дали вече е акостирал.

"Куба е свършена!": Тръмп с остри думи

Москва, която е близък съюзник на Хавана, отдавна критикува САЩ за блокирането на доставките на горива към острова.

„Русия счита за свой дълг да се намеси и да окаже необходимата помощ на нашите кубински приятели. Радваме се, че тази доставка на петролни продукти ще достигне до острова — или по-скоро вече е достигнала“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Доставката е първата за Куба от януари насам, когато отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро лиши страната от основния ѝ доставчик на петрол и предизвика енергийна криза, довела до рязко поскъпване на горивата и ежедневни прекъсвания на електрозахранването.

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

На 29 март Тръмп заяви, че „няма проблем“ Русия да изпраща петрол към Куба, като същевременно остро критикува ръководството на страната.

Песков допълни, че въпросът за доставката е бил обсъден предварително с американската страна, без да навлиза в подробности.

Източник: БГНЕС    
