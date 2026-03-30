България

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Родителите обвиняват лекари

30 март 2026, 17:05
М омиченце на 4 години почина в многопрофилната болница в Добрич. От лечебното заведение съобщават, че детето е прието на 28 март „в увредено състояние“ и „въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи, на 29 март настъпва фатален изход“, предава NOVA.

В смъртния акт е записано, че детето било дехидратирано и с метаболитна ацидоза. Според близките му обаче лекарите не действали адекватно. Бащата е подал жалба в прокуратурата с настояване да бъде направена аутопсия от независим медик.

Семейството на починалото 2-годишно дете във Великотърновската болница обвинява лекари за смъртта му

Детето нямало хронични заболявания. През последната седмица е лекувано от вирус, но състоянието му се влошило.

„В 15 часа детето беше прието в детското отделение в Добрич, след което там се опитваха да намерят веничка за абокат – цялата я надупчиха и не успяха. Към 19 часа успяха, но ръчичката ѝ започна да се надува. Вечерта, по някое време, жена ми каза, че са взели детето и явно са го закарали в реанимацията. Там са се опитали във вратлето да сложат абокат – не са успели пак. Отидох в болницата в 6 часа и ми заявиха, че трябва детето да се мести във Варна, защото в Добрич не могат да се справят. От 15 ч. до 6 часа на другия ден те не можаха да вземат решение. Момиченцето в 8 ч. започна да получава гърчове от температурата, а в 9:05 ч. беше мъртво“, разказа бащата на починалото дете Иван Смоков.

След смъртта на дете - има ли лекарска грешка

По-късно днес от Министерството на здравеопазването обявиха, че са разпоредили проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по случая.

Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Тръмп: Куба е следващата
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Хиперреалистичните кукли: Терапия за милиони или странно хоби?

Любопитно Преди 1 час

Отвъд стряскащия им вид, „reborn“ бебетата се превръщат в глобална индустрия за 630 милиона долара, помагайки при деменция, загуба и психични травми

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Любопитно Преди 1 час

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

България Преди 1 час

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

България Преди 2 часа

Днес се провежда световната купа по художествена гимнастика в София

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Свят Преди 2 часа

Европейският компромис е европейски документ, а не двустранен македоно-български документ

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Любопитно Преди 2 часа

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Свят Преди 2 часа

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Любопитно Преди 3 часа

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

<p>&quot;Умиротворяването не води до мир, а до война&quot;:&nbsp;Украинският натиск кара Русия да се огъва</p>

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Свят Преди 3 часа

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

<p>Тръмп твърди, че преговаря с &bdquo;нов и разумен&ldquo; режим в Иран</p>

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

Свят Преди 3 часа

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

<p>Нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ</p>

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Любопитно Преди 3 часа

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

България Преди 3 часа

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Снимката е илюстративна

Човекът, който пада 40 минути: Невероятното оцеляване на пилота Уилям Ранкин

Свят Преди 3 часа

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Любопитно Преди 4 часа

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

Любопитно Преди 4 часа

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Какво представлява обсебващата любов и защо не бива да я подценяваме

Edna.bg

„Спасители на плажа“ се завръща: какво да очакваме от новия сезон на култовия сериал

Edna.bg

Александър Димитров: Изписаха се глупости, всеки трябва да е доволен!

Gong.bg

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО С КАРТИНА: Азербайджан - Сиера Леоне

Gong.bg

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Nova.bg

Обявиха с близо 1 740 нови места в ясли и детски градини в София

Nova.bg