Любопитно

Хиперреалистичните кукли: Терапия за милиони или странно хоби?

Отвъд стряскащия им вид, „reborn“ бебетата се превръщат в глобална индустрия за 630 милиона долара, помагайки при деменция, загуба и психични травми

30 март 2026, 17:24
Н ови кукли превземат света, но те не са за игра в детската стая. Хиперреалистичните „reborn“ бебета, които дишат, плачат и тежат колкото истински кърмачета, се превърнаха в глобална индустрия за стотици милиони долари.

На пръв поглед те изглеждат като истински кърмачета. При по-внимателно вглеждане се оказва, че това са хиперреалистични кукли, често наричани „reborn“ (новородени) кукли. Някои модели плачат, смучат биберони или симулират дишане. Това, което през 90-те години на миналия век започна като нишово занаятчийство, днес е част от глобален пазар, който се очаква да надхвърли 630 милиона долара до 2034 г. Със Северна Америка начело на търсенето и страни като Китай, Япония и Бразилия, отчитащи двуцифрен ръст, тези реалистични кукли вече не са просто предмети за колекциониране.

Тенденцията дори навлезе в политиката. Рио де Жанейро вече празнува „Деня на щъркела Reborn“ всеки септември в чест на майсторите на кукли. Някои истории са изненадващи: бразилка се опита да съди бившия си партньор за попечителство над кукла, докато политици предложиха глоби за хора, използващи куклите, за да „пререждат“ опашки за обществени услуги.

Като терапевт виждам в реалистичните кукли творчески отдушник, който някои хора използват, за да се справят с емоциите си. Докато едни приветстват тяхната терапевтична стойност, други подлагат на съмнение или критикуват употребата им.

Защо реалистичните кукли предизвикват толкова силни негативни реакции?

Много хора свързват куклите с детството, затова гледката на възрастни, бутащи колички или хранещи от шише реалистични кукли, може да изглежда необичайна или обезпокоителна. Критиците понякога посочват екстремни случаи – като използването на столче за хранене в ресторант или твърдения (непотвърдени), че собственици са купували бебешко мляко по време на недостиг – като доказателство за нездравословно поведение.

Тези съждения често отразяват културен дискомфорт. Очаква се възрастните да „пораснат“, а грижата за кукла може да се възприеме като инфантилна. Игривостта обаче е човешка черта, а не само детска. Други хобита с детски корени, като книжките за оцветяване за възрастни, са широко приети. Разликата е, че куклите предизвикват по-дълбоки асоциации с родителството и загубата, което може да обясни по-острите реакции.

Какво представлява терапията с кукли бебета

От клинична гледна точка тези кукли могат да се използват като част от преживелищната терапия. Когато думите не достигат, действия като гушкане или успокояване на кукла могат да помогнат на хората да изразят скръб, травма или неудовлетворени потребности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потенциалните ползи включват:

  • Подкрепа за различни характери и нужди: Не всеки реагира на един и същ вид терапия. Куклите са опция в еклетичния, ориентиран към личността подход.
  • Преработване на емоции при липса на думи: Грижата за кукла може да помогне за екстернализиране на чувства, които са трудни за формулиране.
  • Работа със „застинала“ скръб: За тези, преживели загуба на бременност или смърт на дете, куклите могат да предложат символичен отдушник за майчинското/бащинското поведение.
  • Намаляване на тревожността чрез рутина: Храненето, държането или успокояването на кукла може да осигури успокояваща структура за някои индивиди.
  • Символични грижи: Ангажирането в ритуали по полагане на грижи може да възвърне усещането за смисъл и контрол.

Помощ при деменция и Алцхаймер

Реалистичните кукли се използват и при грижите за хора с деменция и Алцхаймер. Някои пациенти взаимодействат с тях за утеха и ангажираност. Познатите процедури могат да помогнат за намаляване на страха и възбудата.

Поради когнитивните увреждания някои пациенти невинаги разпознават, че това са кукли. В по-късните етапи на деменцията е по-често срещано човек да общува с куклата като с истинско бебе, което все пак осигурява смислено и успокояващо занимание.

Пилотно проучване на Кливландската клиника (Cleveland Clinic) оценява терапията с кукли при 46 пациенти на възраст от 70 до 96 години. Участниците често давали имена на куклите и ги държали, докато спят. Медицинските сестри и членовете на семействата съобщават за подобрение в настроението и намаляване на ажитацията (двигателно неспокойствие). Макар да са необходими още изследвания, проучването потвърждава, че това е приложима нефармакологична интервенция.

Наистина ли собствениците вярват, че това са живи бебета?

Често срещано погрешно схващане е, че притежателите на „reborn“ кукли вярват, че те са истински. В повечето случаи хората – независимо дали са скърбящи родители, пациенти с репродуктивни проблеми или колекционери – разбират, че куклите са символични. Контекстът е ключов. Освен ако поведението не е вредно, значението зад куклата често е по-важно от самото действие.

Рисковете от стигмата и срама

Въпросът дали притежаването на такива кукли е вредно за психичното здраве има ясен отговор: само по себе си то не е вредно. По-големият риск идва от стигмата и осъждането.

Подигравките и критичното отношение имат доказано негативно въздействие върху психиката. Те могат да оставят у хората чувство на срам, ниска самооценка, тревожност и изолация. За тези, които използват куклите за утеха, критиката може да ги накара да се отчуждят от приятели и семейство.

Когато общувате с близък, който намира комфорт в такава кукла, подходете с любопитство, а не с критика. Въпросът „Можеш ли да ми кажеш какво означава тази кукла за теб?“ отваря диалог, вместо да създава дистанция. Назоваването на куклата с името, избрано от собственика, също е знак за уважение.

Прозорец към човешките механизми за справяне

Независимо дали се използват в терапия при скръб, грижи за деменция или в общности на колекционери, реалистичните кукли отразяват многото начини, по които хората търсят утеха и връзка. За едни те са изкуство, за други – инструмент за справяне, а за мнозина – просто смислено хоби.

Вместо да патологизираме употребата им, е по-полезно да я разберем като един от многото механизми, към които хората се обръщат, когато традиционните подходи не достигат. Точно както писането в дневник или музиката помагат за изразяване на емоциите, реалистичните кукли могат да бъдат мост между вътрешната болка и външното изцеление.

Източник: Life Stance Health    
Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

pariteni.bg
Високите цени на горивата увеличават търсенето на употребявани EV

Високите цени на горивата увеличават търсенето на употребявани EV

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

България Преди 1 час

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

България Преди 1 час

След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Любопитно Преди 2 часа

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Свят Преди 2 часа

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Любопитно Преди 3 часа

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

<p>&quot;Умиротворяването не води до мир, а до война&quot;:&nbsp;Украинският натиск кара Русия да се огъва</p>

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Свят Преди 3 часа

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

<p>Тръмп твърди, че преговаря с &bdquo;нов и разумен&ldquo; режим в Иран</p>

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

Свят Преди 3 часа

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

<p>Нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ</p>

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Любопитно Преди 3 часа

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

България Преди 3 часа

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Снимката е илюстративна

Човекът, който пада 40 минути: Невероятното оцеляване на пилота Уилям Ранкин

Свят Преди 3 часа

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Любопитно Преди 4 часа

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

Любопитно Преди 4 часа

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Свят Преди 4 часа

Пентагонът е готов с план за сухопътна офанзива в Иран, разкриват източници на "Вашингтон пост"

5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

Свят Преди 4 часа

От по-малко единодушно вземане на решения до неформално изолиране - страните от ЕС обмислят как да продължат напред без Унгария, ако Орбан спечели нов мандат

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Любопитно Преди 4 часа

Снимките на новия сериал „Tomb Raider“ със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Какво представлява обсебващата любов и защо не бива да я подценяваме

Edna.bg

„Спасители на плажа“ се завръща: какво да очакваме от новия сезон на култовия сериал

Edna.bg

Александър Димитров: Изписаха се глупости, всеки трябва да е доволен!

Gong.bg

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО С КАРТИНА: Азербайджан - Сиера Леоне

Gong.bg

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Nova.bg

Обявиха с близо 1 740 нови места в ясли и детски градини в София

Nova.bg