Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война

30 март 2026, 20:17
Източник: AP/БТА

С ирийската армия съобщи, че в ранните часове на днешния ден няколко нейни бази, разположени в източната част на Сирия, близо до границата с Ирак, са станали обект на "мащабно нападение" с дронове, предаде "Франс прес".

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война, която навлезе в своя втори месец, но съобщи за няколко инцидента на своя територия.

"Подло нападение": Военни бази в Багдад са били атакувани с дронове

В съобщение армията посочи, че "мащабно нападение с дронове е било извършено срещу няколко военни бази близо до иракската граница".

"Нашите части успяха да отблъснат и свалят повечето дронове", добави армията, която "разглежда вариантите си" за ответни действия и "ще предотврати всяка агресия срещу сирийската територия".

Вчера Сирия обяви, че е отблъснала атака с безпилотни средства, идващи от Ирак, срещу американската база Касрак в североизточната част на Сирия.

"Държим Ирак отговорен и го призоваваме да предотврати повторението на атаки, които заплашват нашата стабилност“, заяви сирийският заместник-министър на отбраната Сипан Хамо.

Атакуваха с дронове американска военна база в Сирия

В събота армията обяви, че е отблъснала подобна атака от Ирак, насочена срещу базата Ат Танф, разположена в югоизточната част на Сирия, в която преди бяха разположени американски сили.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Сирийска армия Военни бази Ирак
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Това става след атаки срещу енергийната инфраструктура

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy" на Марая Кери

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Родителите обвиняват лекари

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Днес се провежда световната купа по художествена гимнастика в София

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Европейският компромис е европейски документ, а не двустранен македоно-български документ

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

„Стегни се или си тръгвам": Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен" режим в Иран

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

