Сирийски бази бяха атакувани с дронове

С ирийската армия съобщи, че в ранните часове на днешния ден няколко нейни бази, разположени в източната част на Сирия, близо до границата с Ирак, са станали обект на "мащабно нападение" с дронове, предаде "Франс прес".

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война, която навлезе в своя втори месец, но съобщи за няколко инцидента на своя територия.

В съобщение армията посочи, че "мащабно нападение с дронове е било извършено срещу няколко военни бази близо до иракската граница".

"Нашите части успяха да отблъснат и свалят повечето дронове", добави армията, която "разглежда вариантите си" за ответни действия и "ще предотврати всяка агресия срещу сирийската територия".

Вчера Сирия обяви, че е отблъснала атака с безпилотни средства, идващи от Ирак, срещу американската база Касрак в североизточната част на Сирия.

"Държим Ирак отговорен и го призоваваме да предотврати повторението на атаки, които заплашват нашата стабилност“, заяви сирийският заместник-министър на отбраната Сипан Хамо.

В събота армията обяви, че е отблъснала подобна атака от Ирак, насочена срещу базата Ат Танф, разположена в югоизточната част на Сирия, в която преди бяха разположени американски сили.