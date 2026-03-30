Гюров от Киев: Впечатлени сме от усилията и постиженията на Украйна

И скрено впечатлени сме от усилията и постиженията на украинското правителство и на украинския народ в тези тежки времена и в условията на тази незаслужена агресия. Това заяви премиерът Андрей Гюров по време на съвместния си брифинг с украинският си колега Юлия Свириденко.

Българска делегация, водена от служебния министър-председател, е на посещение в Киев.

По думите му в украинската столица е проведена много конструктивна и резултатна среща, на която България е изразила твърдата си подкрепа за народа на Украйна в неговата борба за независимост и териториална цялост.

"Днес много важно беше, че преминахме от подкрепа към конкретни действия. Обсъдихме редица теми и въпроси в различни сфери на икономиката, които биха били от полза както за българските граждани, така и за украинските компании, с възможности за сътрудничество. Говорихме за икономика, енергетика, отбранителна и иновативна индустрия - области, в които можем да работим заедно с цел постигане на по-добра сигурност за нашите държави", заяви българският министър-председател.

"Искам да подчертая нещо изключително важно за България - нашето общо културно наследство. Подписахме протокол, свързан с Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“. Както знаете, това е една от най-старите български гимназии от епохата на Възраждането. Тя е дала на България редица изтъкнати личности - много премиери, включително първия ректор на Софийския университет. Това е културен мост между нашите народи", подчерта Гюров.

Източник: МВнР

По думите му е изключително важно българските деца, които са част от най-голямата историческа българска общност извън границите на страната, да имат възможност да се обучават на своя език до завършване на образованието си.

"Още веднъж искам да подчертая, че от страна на България може да очаквате последователна подкрепа за всички усилия на вашето правителство. Наред с това ще развиваме и активно партньорство във всички обсъдени сфери - в полза както на украинските, така и на българските граждани и фирми", посочи премиерът на България, цитиран от NOVA.

"Радвам се да привествам Вас и Вашата делегация в Украйна. Днес проведохме първите съвместни консултации между правителствата на Украйна и Република България. Искам лично да изразя искрената си благодарност към господин премиера и към целия български народ за солидарността, за всеобхватната подкрепа за Украйна, която вече пета година се противопоставя на откритата агресия на Русия", заяви от своя страна Свириденко.

По думите ѝ Киев високо цени оказаната техническа и енергийна подкрепа, както и помощта за украинските граждани, които бяха принудени да напуснат страната заради войната.

"След първите съвместни консултации приехме обща декларация за развитие, в която се договорихме да изготвим Пътна карта. Тя ще очертае следващите практически стъпки за реализиране на инициативите, обсъдени на министерско ниво. Съсредоточихме се върху ключови въпроси за нашите страни - сигурността и засилване на отбранителните способности в Черноморския регион, сътрудничеството в енергетиката и транспорта, както и привличане на България в проекти, свързани с възстановяването на Украйна", подчерта украинският премиер.

Тя благодари за отбранителните доставки, които Украйна вече е получила от София, и приветства решението на кабинета за задълбочаване на сътрудничеството.

"Първата тема, върху която се фокусирахме, беше енергетиката. Това е ключов приоритет за нас и благодарим за готовността за партньорство и обмен на опит в областта на ядрената енергетика, в която България има значителен опит. Обсъдихме и потенциала за проекти, свързани с развитието на алтернативните енергийни маршрути в Европа – включително Вертикалния газов коридор и Трансбалканския маршрут", обясни Свириденко.

За Украйна е важно и сътрудничеството в транспортната сфера.

"Приветстваме напредъка за възстановяване на железопътна свързаност между Украйна, България и Румъния. Това взаимодействие има значителен потенциал за развитие на транспортни коридори както на регионално, така и на европейско ниво", посочи украинският премиер.

По думите на Свириденко Киев приветства участието на български компании в проектите за възстановяване на Украйна, особено в Одеса, където живее голяма българска общност.

"България, която измина труден път към членството си в Европейския съюз, потвърждава силната си подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС. Надяваме се, въпреки деструктивната позиция на официална Будапеща, да бъдат намерени решения за деблокиране на преговорния ни процес и предоставяне на заема и по-нататъщните санкции", изрази надежда Свириденко.

Тя допълни: "Това посещение и нашите разговори потвърдиха, че сме надеждни партньори, които споделят общи ценности и работят за стабилното развитие на Черноморския регион".

Източник: МВнР

В украинската столица премиерът Андрей Гюров ще има двустранни срещи и с президента на Украйна Володимир Зеленски, и с председателя на Върховната Рада (парламента – бел. ред.) на Украйна Руслан Стефанчук.

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков.

Министърът на външните работи Надежда Нейски заяви от своя страна, че ужасите на войната са ежедневие за украинците.

Българската страна изрази солидарност с украинския народ и съпричастност към семействата на пострадалите и загиналите.

В рамките на визитата българската делегация в Киев посети разрушен 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия.