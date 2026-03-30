Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Х итът на Марая Кери от 2001 г. „Loverboy“ крие богата поп история. Водещият сингъл от нейния албум и едноименен мюзикъл „Glitter“ е замесен в скандал с Дженифър Лопес и крие беквокалистка, пазена в тайна в продължение на години – единствената и неповторима Памела Андерсън.

Андерсън сама потвърди участието си, докато беше водеща на Световните музикални награди през 2014 г.: „Аз изпълних беквокалите в албума ѝ... Аз бях „Уууу!“. Това бях аз.“ Повече от десетилетие по-късно музикалният продуцент Деймиън „Дамица“ Йънг разкри повече подробности за сътрудничеството им.

„И така, отидох в студиото, за да довърша записа на Loverboy, и Марая каза: „Пам ще дойде да направи фонове“, спомня си той. „Аз съм голям фен на Baywatch, така че си помислих: „Памела Андерсън ще дойде?! О, да, да!“, продължи той. „И така, следващото нещо, което осъзнах, беше, че си отваряме шампанско, а тя каза: „Какво искаш да направя?““

Дамица не спести суперлативите си за неразбрания талант на звездата. „Пам Андерсън може да пее. И тя е един от най-умните хора, които съм срещал през живота си“, заяви той и добави: „Образът на „тъпата блондинка“ е просто роля.“

През годините публиката успя да види една напълно нова страна на Андерсън. От превъплъщението ѝ в образа на Рокси Харт в мюзикъла „Чикаго“ на Бродуей до решението ѝ да се появява без грим – тя непрекъснато променя начина, по който хората я възприемат. Изпълнението ѝ във филма „Последната танцьорка“ дори ѝ донесе номинации за „Златен глобус“ и за престижните награди на Гилдията на екранните актьори (SAG) в категорията за най-добра актриса.

Когато „Loverboy“ излиза през 2001 г., Андерсън вече е световна звезда благодарение на сериала „Спасители на плажа“ (Baywatch), излъчван от 1992 до 1997 г. По същия начин и Кери вече се бе утвърдила на сцената с дебютния си едноименен албум „Mariah Carey“.

Ерата на „Loverboy“ обаче бе труден период за певицата. Томи Мотола беше обвинен, че се е намесил в оригиналната визия на Кери за песента. Изпълнителката първоначално е планирала да изгради „Loverboy“ около специфичен семпъл, но по-късно се появиха разкрития, че същият този семпъл е бил одобрен и използван вместо това в хита на Джей Ло „I'm Real“.

Промяната в последния момент означаваше, че „Loverboy“ трябваше да бъде преструктурирана с различен семпъл и звучене, което промени изцяло посоката на парчето точно когато то беше пред завършване.

Мотола бе едновременно бивш съпруг на певицата и ръководител на нейната звукозаписна компания по онова време. През същата година, преди премиерата на „Glitter“ на 26 юли, тя бе хоспитализирана поради пълно изтощение и „физически и емоционален срив“. Марая бе приета в болница и остана под лекарско наблюдение в продължение на две седмици. В крайна сметка „Glitter“ се появи на пазара, но беше оценен от критиците като пълен провал. Проектът скоро ще отбележи своята 25-а годишнина и Кери вече прави планове да я отбележи с нещо като делукс версия.

Въпреки трудностите, „Loverboy“ достигна до престижното второ място в класацията Billboard Hot 100, слагайки край на нейната 11-годишна серия от хитове на върха. „Преди я мразех. Чудех се защо я направих? А после, знаете ли, песента се превърна в нещо, което наистина обичах и просто някак си придоби свой собствен характер“, сподели наскоро тя пред списание Variety, като поясни, че проектът е олицетворявал един наистина „труден период за мен“.