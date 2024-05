Евакуирани са над 4000 души от райони на Харковска област

Н ад 4000 души са евакуирани от гранични райони на украинската Харковска област, заяви днес областният управител Олег Синегубов, цитиран от Франс прес.

Необходимостта от евакуациите възникна, след като в петък руските сили предприеха нова офанзива срещу Харковска област.

Руска атака в Харковска област, стотици хора са евакуирани

"Евакуирани са общо 4073 души", написа в социалните мрежи областният управител Олег Синегубов ден след като руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са превзели пет села в Харковска област.

Синегубов съобщи, че 63-годишен мъж е бил убит днес от артилерийски снаряд в село Глибоке и че 38-годишен мъж е бил ранен в граничния град Вовчанск.

В петък Украйна заяви, че Русия е предприела атака срещу Харковска област и че е успяла да постигне малък напредък в граничната зона, от която силите ѝ бяха изтласкани преди близо две години.

More than 4,000 people have been evacuated from border areas in Ukraine’s northeastern Kharkiv region, the local governor says, following a surprise cross-border Russian offensive therehttps://t.co/zxIaEHHOnq pic.twitter.com/m1Pp4Y0QFV