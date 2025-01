САЩ: През първата половина на 2025 г. може да има преговори между Киев и Москва

А дминистрацията на Байдън обяви последния транш от военната помощ, която ще изпрати на Украйна, в размер на около 500 млн. долара, предаде CNN.

Очакваше се министърът на отбраната Лойд Остин да уточни цифрата на последната среща на ръководената от САЩ контактна група по отбраната на Украйна във военновъздушната база Рамщайн в Германия.

Последният пакет идва в момент, когато Белият дом се подготвя да обяви поредния кръг от санкции срещу Русия, който се очаква в края на тази седмица. Представители на САЩ твърдят, че се опитват да дадат на Украйна възможно най-голям лост за въздействие преди евентуалните преговори за прекратяване на войната през тази година. Имаше очаквания, че Белият дом може да наложи още санкции на Русия преди предстоящото встъпване в длъжност и на фона на постоянния украински натиск.

Помощта за сигурност, обявена в четвъртък в рамките на президентския мандат за съкращаване, се оценява на 500 млн. долара и включва ракети за противовъздушна отбрана, боеприпаси „въздух-земя“ и оборудване за използване от Украйна на изтребители F-16.

Запасите от оръжия и боеприпаси в Украйна засега са стабилни, твърдят американски служители, докато САЩ смятат, че в Украйна има сериозни проблеми с човешкия ресурс. Очаква се да бъдат предоставени всички останали средства, които Конгресът е отпуснал за Украйна. Това обаче не означава, че всички президентски правомощия за намаляване на средствата за Украйна ще бъдат използвани до момента, в който президентът Джо Байдън напусне поста си.

