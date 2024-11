Ден след решението на Байдън за Украйна: Путин одобри актуализираната руска ядрена доктрина

Р уският президент Владимир Путин одобри актуализирана ядрена доктрина, съобщи Ройтерс, позовавайки се на документ, публикуван на сайта на руското правителство.

Само седмици преди президентските избори в САЩ на 5 ноември Путин нареди промени в ядрената доктрина и заяви, че всяка конвенционална атака срещу Русия, подпомогната от ядрена сила, може да се счита за съвместна атака срещу Русия.

Съгласно актуализираната доктрина, публикувана във вторник, Москва ще счита агресията от всяка неядрена държава - но с участието на ядрена държава - за съвместна атака срещу Москва.

В актуализираната доктрина, която очертава заплахите, които биха накарали руското ръководство да обмисли ядрен удар, се казва, че атака с конвенционални ракети, дронове или други летателни апарати може да се счита за отговаряща на тези критерии.

Освен това се казва, че всяка агресия срещу Русия от държава, която е член на коалиция, ще се счита от Москва за агресия срещу нея от страна на цялата коалиция, пише Sky News.

Changes to Russia's nuclear doctrine have been drawn up and will be formalised as necessary, the Kremlin said on Tuesday, signalling again Moscow's concern over the latest U.S. decision on missile strikes from Ukraine. pic.twitter.com/xv2WGiWEeE