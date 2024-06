На разходка с луксозна лимузина: Как протича срещата на Путин и Ким Чен-ун

Р уският президент Владимир Путин взе севернокорейския лидер Ким Чен-ун на разходка с лимузина по време на изпълнената с помпозност визита в Пхенян, след като подари на Ким един от луксозните автомобили, предаде Ройтерс.

Разходката се състоя, след като двамата лидери подписаха споразумение за задълбочаване на военното им сътрудничество, включващо обещание за взаимна отбрана, за да си помагат в случай на нападение, като Ким нарече новите връзки "съюз".

Видео, публикувано от руската държавна телевизия, показва как Путин сяда зад волана на черната бронирана лимузина, която е неговата официална президентска кола в Русия, а Ким се качва на пътническата седалка.

🇰🇵🇷🇺 |Putin chauffeurs Kim Jong-un around Pyongyang in a Russian Aurus limousine gifted to him. pic.twitter.com/wIvIv2B84t

След това се вижда как автомобилът се движи по път, който преминава през нещо, което прилича на парк, преди да спре. Кореец в костюм и с бели ръкавици се вижда как отваря вратата на Ким, след което се втурва да държи вратата на Путин.

След това се вижда как Путин и Ким вървят един до друг и разговарят по пътека в гориста местност с един мъж, вероятно бодигард, който върви зад тях.

Русия и Северна Корея ще подпишат "фундаментален" документ за задълбочаване на сътрудничеството

Смята се, че Ким е запален автомобилен ентусиаст и един от помощниците на Путин заяви по-рано днес, че руският лидер е подарил на Ким лимузина "Аурус", произведена в Русия.

Путин подари на Ким първата лимузина "Аурус" през февруари тази година, съобщиха тогава двете страни, което означава, че сега той разполага с поне две от тези превозни средства.

Russian President Vladimir Putin drove DPRK leader Kim Jong-un in a luxury Russian-built Aurus limousine during a visit to Pyongyang. Putin presented Kim with an Aurus limousine, a tea set and an admiral's dirk, Kremlin aide said. #putin #dprk pic.twitter.com/xTf3FNO1bZ