Свят

Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна

„Причината за фрагментацията в момента е неизвестна, тъй като анализът все още продължава“, заяви говорител на Космическите сили на САЩ (S4S)

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 12:50
Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна
Източник: iStock/GettyImages

А нализатори разследват защо американски спътник на десетилетия се е разпаднал, докато е обикалял около Земята миналия месец, съобщават  американските военни.

Спътникът USA 32 се е разпаднал, докато се е движил в ниска околоземна орбита около 21:13 ч. UTC (16:13 ч. EDT) на 13 септември, заяви говорител на Космическите сили на САЩ (S4S) в изявление за Newsweek.

„Причината за фрагментацията в момента е неизвестна, тъй като анализът все още продължава“, добави говорителят.

Обичайно е спътниците да се разпадат и да се прибавят към така наречения „космически боклук“, който обикаля около Земята, но вече не служи за никаква реална цел. Но отломките от неактивни спътници могат да представляват опасност за други обекти в орбита.

През юни 2024 г. астронавтите на Международната космическа станция (МКС) бяха принудени да потърсят убежище за около час, след като руски спътник се разпадна.

Военните на САЩ заявиха, че нямат информация за непосредствени заплахи от спътника USA 32.

  • Произход на спътника USA 32

USA 32, понякога наричан спътник NORAD 19460, е изстрелян през 1988 г. от Националната служба за разузнаване (NRO) - агенция на Пентагона, според тракери с отворен код.

Няколко медийни доклада идентифицираха USA 32 като шпионски спътник от късната ера на Студената война. Newsweek се свърза с Космическите сили на САЩ (S4S) за допълнителна информация.

Швейцарската космическа компания s2a systems публикува клип в X и заяви, че той показва записи на „голям брой фрагменти“ от USA 32. Newsweek не можа да потвърди независимо тези кадри.

  • Задръстване в ниската околоземна орбита

Голяма част от „космическия боклук“ се намира в ниска околоземна орбита, която обикновено се определя като такава на разстояние до 2000 километра от Земята. МКС се намира в ниска околоземна орбита, както и спътниковите съзвездия, използвани за комуникация в реално време и интернет, като Starlink на Илон Мъск.

Спътниците в орбити по-далеч от Земята обикновено са по-подходящи за навигационни системи като GPS или за заснемане на определени видове спътникови изображения.

Остарелите спътници се намират в орбита редом с части от ракети-носители или изоставени космически кораби. До 2022 г. повече от 9000 метрични тона космически отломки са обикаляли около Земята, според НАСА.

  • Нарастващи рискове от сблъсък

Някои орбити „се пренаселват и все повече се пълнят със смъртоносни, бързо движещи се парчета от излезли от употреба спътници и ракети, които застрашават нашето бъдеще в Космоса“, заяви Европейската космическа агенция (ЕКА) миналия месец.

С появата на нови спътникови съзвездия твърде малко от по-старите спътници напускат орбитите си, когато продължителността на живота им приключи, каза ЕКА. Това „създава нарастващ риск от сблъсък“, добави агенцията.

Средно поне три „цели“ спътника или корпуси на ракети се връщат в атмосферата на Земята всеки ден, се казва в доклада на ЕКА.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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