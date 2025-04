ЕС удря с глоби, Вашингтон крещи: Това е икономическо изнудване

Б елият дом заяви днес, че глобите на Европейския съюз срещу американските компании „Епъл“ и „Мета“ са „нова форма на икономическо изнудване“, която САЩ няма да толерират, предаде Ройтерс.

Компанията „Епъл“ беше глобена вчера с 500 млн. евро, а “Мета“ с 200 млн. евро, след като антитръстовите регулатори на ЕС за първи път приложиха наказателни мерки в съответствие с емблематични законодателни разпоредби, целящи да ограничат влиянието на технологичните гиганти.

Глобите се възприемат като повод за напрежение между ЕС и Тръмп, който заплаши да повиши митата върху стоки от държави, които санкционират американски компании, посочва Ройтерс.

Today, we've fined Apple and Meta for breaching the #DMA.



Apple restricts developers from informing customers about offers outside the App Store, while Meta doesn’t give consumers the choice of a service that uses less of their personal data.



More info: https://t.co/dhK04KI4sn pic.twitter.com/xxz7D56ohN